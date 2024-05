Henyecz László egy igazi veteránnak számít a sportvilágban. A nagyon tapasztalt szakember már sok fiatal sportolót edzett és karolt fel, az eddigi tanítványai közül tizennégyen már huszonkilenc világversenyen is megmérettették magukat. Az ikonikus edző azonban most leginkább Rózsahegyi Bori felkészítésébe teszi bele az idejét. A fiatal tehetség a kora ellenére már rengeteg nagy sikert aratott, trénere büszke sportolójára. A csodalánnyal is készült beszélgetés, ami az alábbi linkre kattintva olvasható.

Rózsahegy Bori és Henyecz László az Év Sportolója díjátadón

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Egészen pontosan mennyi ideje dolgoznak együtt Borival?

– Már negyedik éve. 2020. augusztus 21-én találkoztunk először, onnantól datálódik ez a közös munka, ami úgy érzem, hogy mindkettőnk számára nagyon sikeres. Nekem főleg, hiszen egy ilyen fantasztikus tanítványra leltem.

– Ez az első találkozás hogyan zajlott?

– A sógornőm és Bori édesanyja együtt tanítanak, akik edzőt kerestek a lánynak. Egy győri tréner ajánlott engem, hogy Henyecz Lászlóhoz lehetne menni, de „ő nagyon szigorú, nagyon precíz és pontos,” ám végül megtaláltuk egymást. Amikor megláttam Borit 2020. Augusztus 21-én, akkor azt mondtam, hogy én még ilyet nem tapasztaltam. Elég hosszú atléta pályafutás van mögöttem, de ez a lány egy csoda! Én akkor már ki akartam szállni az atlétikából, viszont azt mondtam, hogy miatta maradok. Érte.

– Tehát ő az, aki tulajdonképpen felteheti az i-re a pontot, akár az ön edzői karrierjében is?

– Igen, hiszen én 1990-ben abbahagytam az edzősködést. A Tatabányai Sport Club elnöke voltam, illetve iskolaigazgató is, majd nyugdíj után újra visszataláltam az atlétikához. Sok sikeres tanítványom volt, de Bori a csúcs a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnoki címével, felnőtt magyar bajnokság dobogós helyeivel. Idén készülünk az U18-as Európa bajnokságra és az U20-as világbajnokságra. Van feladat bőven, így 70 felett azt gondolom, hogy a koronát fölrakta a fejemre.

– Milyen tanítvány Bori, milyen vele együtt dolgozni?

– Nagyszerű. Inspirálja az embert, fantasztikus mozgáskészsége van és bármit mondok neki, pillanatok alatt megjegyzi. Épp most kérdeztem meg, hogy kitűnő lesz-e most is. Válasza az volt, hogy igen. Tehát nem csak a sportpályán, hanem az iskolában, az életben is a maximumot nyújtja. Ő nem szeret valamit nem tudni, vagy úgy elmenni bárhova, hogy ő ott ne úgy szerepeljen, ahogy az az igényeinek megfelel.

– Öröm lehet akkor igazából ez a közös munka.

– Igen teljes mértékben! Néha vannak viták, van egy kis durcásság, de ez hozzátartozik az atlétikához, illetve a sporthoz. A sportban nem mindig van demokrácia. Szoktam a tanítványaimnak mondani, de ők már tudják, hogy az egyes pont: az edzőnek mindig igaza van. A kettes pont: Ha az edzőnek véletlenül még sincs igaza, akkor életbe lép az egyes pont.

– Ilyen kemény munka nincs is érzelmek nélkül.

– Abszolút, ez így van. De Borival nagyon jó együtt dolgozni. Bízom benne, hogy ez az év ugyanolyan jól sikerül, mint az elmúlt kettő. Ahogy korábban is elmondtam, szerintem Bori lehet az első magyar női távolugró, aki 7 métert fog ugrani.