„Fantasztikus élmény volt megélni ezt a mérkőzést. Természetesen bíztunk a bajnoki címben, hiszen tetemes gólelőnnyel vártuk az utolsó fordulót, de mindenképpen győzelemmel szerettük volna megünnepelni az aranyérmet. Tavaly egy hajszállal maradtunk le az első helyről, idén már mindenképpen meg akartuk nyerni a bajnokságot” — tekintett vissza Gyürki Gergely a szombathelyi mérkőzésre.

Gyürki Gergely hálás a szurkolók támogatásáért

Fotó: Szendi Péter / Forrás: Vas Népe

A szezonban nagy versenyfutás volt az elsőségért, a Tatabányán kívül a tavalyi bajnok Veszprém, a Bicske és a III. Ker. TVE együttese is az utolsó fordulókig harcban volt. A nyomás nagy volt, de a fiatal vezetőedző szerint az dönthetett a javukra, hogy az egész szezont tekintve ők voltak a legkiegyensúlyozottabbak, ezen kívül náluk volt a legjobb a kohéziós erő a csapaton belül.

A hátralévő osztályozós párharcok kapcsán nem említett olyan csapatot, akinek örülnének, vagy akit szeretnének elkerülni, szerinte itt már nüanszok dönthetnek. „A Békéscsaba és a Szentlőrinc sokkal rutinosabbak, nekik olyan a keretük is, hogy még most is megállnák a helyüket a másodosztályban. Mi viszont a Putnokkal együtt rutintalanabbak és fiatalabbak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy ki-ki mérkőzések lesznek, és egyik együttes sem mehet biztosra a másik ellen, bárhogyan alakul a sorsolás” — tekintett előre a mindent eldöntő csatákra.

Gyürki Gergely, a szurkolók és a benzinkutak

És, hogy mennyire ünnepelték meg az aranyérmet? Bár van még hátra két fontos találkozó, azért egy bajnoki cím megszerzésének illik megadni a módját. „Kicsit elengedtük magukat, de természetesen a mértéket tudtuk tartani, vár ránk még két kemény hét. Szombathelyről hazafelé minden benzinkúton megálltunk, óriási volt a boldogság. Több játékos a megyei harmadosztály óta tagja a csapatnak, ez az ő életükben is egy felejthetetlen pillanat. Személy szerint nekem nagy öröm volt látni a szívből jövő boldogságot a csapat tagjain. Óriási siker ez egy ilyen lokálpatrióta fiatalokból álló együttesnek. Érzelmes pillanatok voltak. A szurkolóink annyit kértek, hogy küzdjünk, mi pedig természetesen ennek eleget teszünk, hogy jövőre már az NBII-ben szerepelhessünk” - avatott be a hazaút részleteibe kicsit Gyürki Gergely.

Az Opus Tigáz Tatabánya sorsa tehát még mindig nem dőlt el a feljutást illetően, de a szurkolók már most büszkék lehetnek erre a csapatra. Bárhogyan is alakul a jövő, a Bányász-szív újra nagyot dobbant, és elnézve ezt a csapatot, még biztosan sokáig dobogni is fog.