Göröcs János 85 éve látta meg a napvilágot a Fejér vármegyei Gánton, 1939. május 8-án. Sportkarrierje elején a Jutagyárnál és a budapesti Vasas Izzónál futballozott. 1957-ben Újpestre igazolt, ahol 11 magyar bajnoki érmet szerzett. A neve mellett öt NB I-es és kettő magyar-kupa győzelem szerepel – olvasható a puskasintezet.hu oldalán.

Göröcs János (világosban) mindegyik csapatánál kiemelkedő teljesítményre volt képes

Forrás: puskasintezet.hu

Az 1968-1969-es idényben a Vásárvárosok Kupájának döntőjéig vezette az Újpestet, a győzelem azonban nem jött össze, a Newcastle United kaparinthatta meg a trófeát. Az első összecsapást 3-0-ra nyerte az angol csapat, a visszavágón azonban Göröcs János kétszer is ellenfele kapujába talált.

A Bányász kiemelkedő sportolója volt Göröcs János

A tehetséges focista 1972-ben szerződött Tatabányára, ahol pályafutása végén kétszer is megnyerte a Közép-európai Kupát. Tudásával a magyar labdarúgó-válogatottat is erősítette 1958-tól 1972-ig. 62 mérkőzésen lépett pályára 19 találat mellett. Az Európa-kupában ezüstéremig jutott a nemzet színeiben, az olimpiai válogatottal 1960-ban bronzérmet szerzett a római ötkarikás játékokon. Mindezen kiemelkedő eredmények mellett az 1962-es világbajnokságon is megmérettette magát a csapattal, ahol ötödikként zártak.

Forrás: puskasintezet.hu

Visszavonulása után visszatért az újpestiekhez, mint ifjúsági edző, később Kuvaitban vállalt munkát. 1985-ben hazatért és 1988-ig az Újpesti Dózsa NB I-es csapatát vezetőedzőként egyengette, szakvezetőként 1987-ben sikert aratott a Magyar Kupán. Göröcs János 2020. február 23-án, 80 éves korában hunyt el Budapesten.