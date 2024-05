Ahogy arról már korábban írtunk, az OGEX az országos körutazása során május 12-én Tatabányára látogatott el, hogy különböző programokkal szórakoztassák a videójáték- és a sport világát szerető embereket. Az esemény délelőtt tízkor vette kezdetét a Földi Imre Sportcsarnokban és délután hatig tartott. Már a belépésnél észrevehető volt, hogy minden tartalommal találkozhat az ember, hiszen a Csillagok Háborújától kezdve a labdarúgásig és az autóversenyzésig minden stílus és műfaj megtalálható volt. Az első métereknél filmes és régi konzolos dolgok voltak felfedezhetőek, kezdve a már klasszikusnak számító játékoktól a 2020-as évek mainstream ágáig. Az autóversenyzői szimulátor nagy népszerűségnek örvendett, minden korosztályból tesztelték tudásukat a résztvevők. A játékban a Forma-1-es futamot is rendező Hungaroringen lehetett a köröket megtenni, különféle versenyjárművekkel. A program révén egy ideig úgy érezhette az ember, hogy valódi autót vezet, csak veszélytelen körülmények között.

Az OGEX videójáték fesztiválján mindenki megtalálta a stílusához illő tartalmat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A e-sportos részleg további területén az EA Sports 24 labdarúgó játéka kimagaslóan sok szemet vonzott, a játékosok a családjukkal és barátaikkal mérkőzhettek meg és kergethették virtuálisan a labdát. A sok látogató ellenére mindenki kipróbálhatta magát, hiszen a focis program az egész csarnokban játszható volt, különféle monitorok és tévék keretében. Fontos kiemelni, hogy nem csak konzolos és számítógépes vetélkedőkön lehetett kihívásokat teljesíteni, hanem valódi formában is.

Az EA Sports FC 24 focis játéka nem meglepő módon sok ember érdeklődését felkeltette

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A terem keleti végén egy nagy darts-táblát lehetett találni, amire focilabdákkal kellett minél több pontot begyűjteni. A szabályok hasonlóak voltak, mint magában a darts-ban, csak ebben az esetben lábbal kellett irányítani a játékszert. Pár méterrel arrébb egy kissé elzárt területen próbálhatták ki magukat a legkisebbek, két minikapura tudták lövöldözni a lasztit. A játék felkapottnak bizonyult, rengeteg kisgyerek használta ki ezt a szolgáltatást. A sport mellett a Minecraft, a CS:GO és régebbi versenyzős illetve verekedős játékok is jelen voltak.

A helyszínen találkoztunk Honfi Júlia rendezvényszervezővel, aki kitért arra, hogy harmadik alkalommal rendezték a gaming expo-t, aminek révén már van rutinjuk ebben a dologban. Kifejtette, hogy egy ilyen esemény lebonyolítása több hónapot is igénybe vesz, ezen belül legfőképpen a programok összerakása és az operatív része, azaz a helyszínekkel való kapcsolatfelvétel. A rendezvényen általában a családok voltak megszólítva, ahol a szülők a gyerekekkel látogattak el a helyszínre. Elmondása szerint magasan az egyik legnépszerűbb játék az EA Sports FC 24, mellyel az OGEX versenyt is rendezték. Emellett a versenyzős szimulátorok, a Fortnite és a Counter Strike is roppant kiemelt érdeklődést produkált.