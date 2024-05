Mit mondhatnánk? Elég zajos, izgalmas, eseménydús hétvégével zárult a megye egy bajnoksága, pedig a bajnoki cím már egy héttel korábban eldőlt. Az ezüstéremért zajló hármas versenyfutás még tartogatott izgalmakat az utolsó játéknapon. A tataiaknak volt a legkedvezőbb a helyzetük, egy győzelemmel ugyanis a többi eredménytől függetlenül ők végeznek a második helyen.

Az ezüstérmes tatai csapat és a szurkolók

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A ligautolsó, rendre fiatalokkal kiálló Esztergom ellen erre minden esélyük meg is volt. Arra azonban még Tatán sem számítottak, hogy már a harmadik percben kettővel fognak vezetni, szupergyorsan lerendezve ezzel a megmaradt kérdéseket. A végére nagyon kitömték ellenfelüket, majd jöhetett az ünneplés a játékosoknak és a szurkolóknak. Mivel a Nyergesújfalu nem vállalja az NBIII-as szereplést, így a friss második helyezett tataiak várhatják az osztályozó sorsolását.

Almásfüzitőn érdekes meccset láthattak a kilátogató nézők. Röpködtek a sárga lapok, de az első félidőben a piros kártya is villant. A hazaiak játékos-edzője a mérkőzés után nem tartotta magában a gondolatait, kemény kritikával illette a találkozó játékvezetőjét (edzői nyilatkozatok a cikk alján). Zsámbékon nem született gól a két élcsapat mérkőzésén, a többi pályán azonban nyitva felejtették a gólcsapot.

A megye egy végeredménye

Forrás: MLSZ

Kibontották a gólzsákot a megye egy zárófordulójában

A Vértesszőlős gárdája a tavaszra megerősítette a keretét, látványosan javult is a játékuk, de arra még ők sem számítottak, hogy a megyei kupa döntőjébe is bejutó Sárisápot ekkora különbséggel le tudják győzni. A szőlősiekhez hasonlóan a Koppánymonostor is ötöt vágott az ellenfelének, a különbség csupán annyi, hogy a Lábatlan is szerzett három találatot a rendkívül izgalmas mérkőzésen. Ha már izgalmak: Táton úgy döntöttek a csapatok, hogy látványos, gólra törő játékkal búcsúztatják a szezont a szurkolók legnagyobb örömére. Hol az egyik, hol a másik együttesnél volt az előny, a 4-4-es döntetlen igazságosnak mondható a két győzelemre játszó együttes találkozóján.

Területi I. osztály, 26. forduló

Almásfüzitői SC - Bábolnai SE 1-5 (0-3)

Almásfüzitő, Sportpálya, vezette: Urbanics Áron (Kiss D., Dávid R.)

Almásfüzitő: Gálik - Berlik (Holovnyák 69.), Szűcs (Sinkó 46.), Szalai (Aschenberenner 81.), Kohár, Farkas, Kottra, Sallai, Galambos, Fekete (Bruckner 62.), Bihari. Játékos-edző: Szalai Gábor.

Bábolna: Szabó B. - Rabi, Maruzs, Karvaj, Czeglédi, Szendi, Németh, Polgár (Hollósi 22.), Bognár, Lanzerdorfen (Lakatos 60.), Szabó Á. (Mátyás 60.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Kottra (77.), illetve Czeglédi (13., 64., 86.), Lanzerdorfen (40.), Maruzs (44.)

Kiállítva: Bihari (42.)

Jók: senki illetve Hollósi, Bognár, Czeglédi, Lanzerdorfen.

Szalai Gábor: — Elsősorban gratulálok a Bábolnának, megérdemelten nyertek. Harminc éves pályafutásom alatt ilyen gyenge játékvezetéssel még nem találkoztam. Biztos mámorító lehet tizenévesen hatalmat kapni, de azzal visszaélni nem lenne szabad. Urbanics úr ezen a meccsen visszaélt a hatalmával, fittyet hányva az "esküjére". Saját magát meg tudta védeni, de a játékot sajnos nem. Nagy az arc, kevés a tudás.

Józsa Péter: — Méltó befejezése volt ez a mérkőzés a tavaszi szezonunknak. Gratulálok a csapatnak és köszönjük a vezetőségnek és a támogatóinknak az egész évi segítségüket.

Tatai AC - FC Esztergom 9-0 (4-0)

Tata, Új úti sporttelep, vezette: Áy János (Kun P., Bokor B.)

Tata: Csákány - Németh, Márton (Nagy 46.), Hegedűs (Kisék 66.), Zuggó, Mészáros (Szabó 66.), Tóth (Dragonya 66.), Visnyovszki (Bogár 54.), Víg, Hajas, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Esztergom: Gecse - Várszegi, Éber, Imre, Füzesi, Tömör, Sisa, Bugjó, Tóth, Ódor, Laurinyecz. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Zuggó (2., 54., 72.), Víg (3.), Mészáros (14., 58.), Németh (39.) Hegedűs (61.), Szabó (86.)

Jók: mindenki, illetve Várszegi, Sisa, Bugjó, Imre, Laurinyecz, Füzesi

Wéber Roland: — Nagy dolgot vittünk véghez, amiért mindenkinek gratulálok, büszkék lehetünk rá. Sok embernek sok munkája van ebben. Köszönjük a szurkolóinknak, a vezetőségnek és mindenkinek, aki mellettünk állt. Ez a mai mérkőzés szép koronája a bajnokságnak. Most örülünk, egy kicsit ünnepelünk, de már izgatottan várjuk az osztályozó sorsolását.

Spóner József: — Gratulálok a Tata csapatának. A saját csapatomnak pedig köszönöm a kitartó és erős alázatot, amit tanúsítottak az egész szezonban. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert igazi sportemberek a szememben. Köszönöm az idősebb játékosoknak, hogy fenntartották az igazi esztergomi szívet. Szintén köszönöm a fiatal játékosoknak, hogy 50 feletti meccsszámmal életben tartották a felnőtt focit. Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy elköszönjek az edző kollégáimtól, mivel befejezem a munkát a versenyszférában. Jó egészséget, hatalmas kitartást és sok sikert kívánok nekik.