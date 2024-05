A férfiak kategóriájában az egyéni első helyezett a kajakos Hidvégi Hunor lett, aki egészen zseniális esztendőt tudhat maga mögött. Első U23-as évében valósággal berobbant a mezőnybe: 500 méteren Európa-bajnok, míg 1000 méteren világbajnoki harmadik lett, miközben az országos bajnokságon a felnőttek mezőnyében is aranyérem került a nyakába. Az ifjú kajakos nem titkoltan már a 2028-as olimpiára készül, de még az idei, párizsi játékokon való részvételére is van esély.

A 2023-as év legjobb férfi csapat díját az Esztergomi Vitézek rögbisei gyűjtötték be. Aki nem tudta volna, hogy kik képviselik a díjátadón az együttest, az is egyből Sőlősi Darius edzőre és Stiglmayer Márk csapatkapitányra mutatott volna. A rekordbajnok esztergomiakra is nagy feladat vár még a szezonban, ugyanis májusban az NB1 döntőjében lépnek pályára a Budapest Exiles csapata ellen.