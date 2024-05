Ahogyan arról már beszámoltunk, az Esztergomi Vitézek csapata elképesztő drámai végjáték után diadalmaskodott a rögbibajnokság döntőjében a Budapest Exiles csapatát felülmúlva. Az esztergomiak 14 pontos hátrányból álltak fel és az utolsó másodpercekben egyenlítettek, hosszabbításra mentve a találkozót. A ráadásban több pont nem született, így jöhettek a rárúgások, amiben a Vitézek hibátlanul teljesítettek, és 17-ik alkalommal emelhették magasba a trófeát.

A fáradt, de büszke Esztergomi Vitézek csapata együtt ünnepelt a szurkolókkal

Fotó: Hauszknecht Dániel

Az elképesztő mérkőzés után az esztergomi játékosok érezhetően teljesen kimerülten értékeltek nekünk. Jelen volt a finálén Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám is, aki büszkén nyilatkozott oldalunknak.

Sőlősi Darius, az Esztergomi Vitézek játékos-edzője: — Hú, nagyon rosszul vagyok, alig tudok beszélni. Ez 100 perc küzdelem volt. Most még nem is tudjuk felbecsülni ezt a sikert, talán egy hónap múlva. Ezt most nem kondiból csináltuk meg. Ez a szív diadala volt. Le a kalappal a fiúk előtt. És nem csak a most pályára lépőket illeti a gratuláció, hanem azt az 50-60 embert, akik ott vannak velünk minden edzésen, akik segítik a csapatot. A szurkolókról nem is beszélve, talán 200-an is eljöttek biztatni minket Esztergomból.

Esztergomi Vitézek: egy csapat, egy család

Sőlősi László, korábbi vezetőedző, aki szezon közben adta át a stafétát fiának: — Ha nem is egy hónap múlva, de ha jövő héten visszanézzük a videót a meccsről, akkor jövünk majd rá, hogy mekkorát küzdöttünk. Ilyen még nem is volt szerintem döntőben, hogy egy csapat 14 pontos hátrányból álljon fel. Ezt tényleg a sírból hoztuk vissza. Úgy látom, hogy jó kezekbe adtam a csapatot. Bízok benne, hogy Darius ugyanúgy vinni fogja tovább ezt a csapatot, ahogyan én is vittem 25 éven keresztül. Látom rajta, hogy nehéz ez a kettősség, játékosként és edzőként is teljesíteni, de ezért vagyok még itt a pálya mellett, hogy segítsem a munkáját, de a döntéseket ő hozza meg.

Sokáig úgy tűnt, a Vitézek nem tudják megállítani az Exiles csapatát

Fotó: Hauszknecht Dániel

Stiglmayer Márk, csapatkapitány: — Nagyon nehéz most bármit is mondani. Hihetetlen ez az egész, már-már a csoda kategóriája. Talán elcsépelt már, de a szívünk vitt előre. Nagyon hosszú és kemény szezon volt, majdnem minden játékosunk a válogatottban is szerepel. Nagyon kemény ellenfél volt az Exiles, de aki kilátogatott ide, az láthatta, hogy mi tényleg egy nagy család vagyunk, és ez jelentette most szerintem a különbséget. Együtt vagyunk a mérkőzéseken kívül is, együtt megyünk mindenhova, mindenki tud mindenkiről mindent, és ez az, ami minket előre tud vinni a pályán is.

Hernádi Ádám, Esztergom város polgármestere: — Fantasztikus volt. Nem túl sok rögbimeccsen voltam ezelőtt, de ezentúl szerintem sűrűbben fogok járni. A tegnapi kézilabdasiker, hogy feljutottunk, és ez a mai teljesítmény büszkévé tesz engem. Köszönöm az elnök úrnak, hogy elhívott a döntőre, és átélhettem ezt a fantasztikus sikert.

Az 50 éves rekordbajnok rögbis, aki képtelen kiszállni a játékból

Neuzer András, az Esztergomi Vitézek elnöke: — Nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a csapat, de Heckel Zoltán is 17-szeres magyar bajnok, nincs még egy ilyen teljesítmény az országban. Volt miért dolgozni, a fiúk rászolgáltak a dicséretre és megérdemlik az esti bulit. Ez egy olyan mérkőzés volt, amilyet én még soha nem éltem át korábban, köszönjük a játékosoknak. Általában nem szoktam izgulni a meccseken, de itt, a második félidőben teljes úrrá lett rajtam az izgalom. Ez a forgatókönyv, hogy ekkora hátrányból felálltunk, majd hosszabbítás után rárúgások jöjjenek, ilyet még nem éltem át. Fantasztikus volt a közönség is, ezért érdemes dolgozni.

Heckel Zoltán, aki 50 évesen is aktív. Ő az egyetlen, aki az Esztergomi Vitézek összes bajnoki címéből kivette a részét játékosként: — Ez egy olyan csapat, amelyik fantasztikus élményeket nyújt. Emlékszem az első bajnoki címemre 1999-ben, az is ugyanilyen euforikus volt, mint a mai. Minden évben elhatározom, hogy abbahagyom, de aztán jönnek az ilyen döntők, és képtelen vagyok kiszállni a játékból. Játszottam Angliában, illetve Abu-Dzabiban, az arab szuperligában, de ez az esztergomi csapat fantasztikus. Egy csapat, egy család. Együtt edzünk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Magyarországon ilyen döntő még soha nem volt, de a rögbi világában is nagyon ritka ez. Rengetegen eljöttek szurkolni, fantasztikus élmény ez a mai nap.