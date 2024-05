A kézilabda női NB1/B-ben szereplő Esztergomi Vitézek csapata a múlt héten ugyan háromgólos vereséget szenvedett Érden, de mivel ősszel hazai pályán néggyel múlták felül riválisukat, így az egymás elleni összevetésben Elek Gábor lányai álltak jobban. A forduló előtt tehát végtelen egyszerű volt a képlet: ha a hátralévő három mérkőzését kivétel nélkül megnyerik az esztergomiak, akkor megszerzik a bajnokság ezüstérmét, ezzel együtt a jogot az első osztályban való szereplésre.

Egy lépésre az álomtól az Esztergomi Vitézek csapata

Forrás: Esztergomi Vitézek Kézilabda/Facebook

Már jövő héten révbe érhet az Esztergomi Vitézek hajója

A tabella alján elhelyezkedő kispestiek otthonában végül magabiztos győzelmet arattak a Vitézek, a kezdő sípszótól egyértelmű volt, hogy melyik együttes zsebeli be a mérkőzésért járó két pontot. Már a szünetre tízgólos fórt építettek ki, amit a fordulás után is végig tartani tudtak. Közben fél szemmel Szombathelyre figyeltek, ahol a már bajnok és veretlen hazai együttes fogadta a Vitézek legfőbb ellenlábasát. Mivel az érdiek sem tudtak meglepetést okozni, a szombathelyiek győzelme azt jelenti, hogy a maradék két fordulóban egyetlen győzelem (vagy két döntetlen) is elegendő Szucsánszki Zitáéknak a második hely megszerzéséhez. Talán egy kicsit sajnálhatják, hogy jövő héten ismét idegenben, egészen pontosan Orosházán lépnek parkettára, így közönségüktől távol érhetnek révbe. Kívánjuk, hogy ez legyen nekik a legnagyobb problémájuk, a szezon előtt biztosan aláírtak volna egy ilyen forgatókönyvet.

Kézilabda NB1/B női, 28. forduló

Kispest NKK - Esztergomi Vitézek 22-32 (9-19)

Soroksári Sportcsarnok, Budapest, 300 néző, vezette: Dr. Csuka Pál, Kocsis Olivér.

Esztergom: Berkesi, Herczeg 1, Merő (kapusok), Tomasek, Ábrahám 3, Hajtai 7, Joó, Valovics, Varga, Horváth 4, Majoros 3, Takács 9 (1), Baumann, Pap 4, Szucsánszki 1, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás.

Hétméteresek: 8/8, illetve 4/1.

Kiállítások: 4, illetve 12 perc.

Az eredmény alakulása: 5.p.: 1-5, 11.p.: 3-8, 18.p.: 4-12, 23.p.: 4-15, 29.p.: 8-18, 35.p.: 11-22, 39.p.: 14-23, 46.p.: 15-28, 53.p.: 19-29, 58.p.: 21-32.

A Komárom csapatának már korántsem sikerült ilyen jól a hétvége. Bár a debreceni fiatalok jó játékerőt képviselnek, "hazai" pályán esélyesebb volt a KVSE. Úgy tűnt, hogy a csapat bent ragadt az öltözőben, az első játékrészben egy nagyon rossz arcukat mutatták a komáromiak, tetemes hátrányba kerültek a szünetre. A második játékrész hasonlóan rosszul kezdődött nekik, a DVSC közé is tette a mágikus tíz gólt. Ezután küzdöttek a "hazaiak" becsülettel, de már túl nagy volt a hátrány, és túl kevés az idő. A nagy hajrá így csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.