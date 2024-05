Ahogy az már bizonyára minden sportkedvelő számára tudott, az Esztergomi Vitézek rögtön az első NB1/B-s szezonjában a második helyen végzett, ami azt jelenti, hogy jövőre a legmagasabb osztályban folytathatják. A tavaly nyáron a Ferencvárostól érkező Elek Gábor munkája tehát nagyon gyorsan beért. A kiváló szakember boldogan és büszkén értékelte az Esztergomban eltöltött első szezonját a csapat Facebook-oldalán.

Elek Gábor 2023 nyarán vette át az Esztergomi Vitézek szakmai irányítását

Forrás: Esztergomi Vitézek

„Óriási, nagyszerű, nagyon jó. Sok minden kavarog bennem. Mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megtartani a második helyet, hatalmas hőstettnek gondolom. Az egész régió, a város, az önkormányzat, a szurkolók, a vezetőink sikere ez, mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg egy rendkívül alkotó közegben dolgozhattunk” — fogalmazott a korábban a női kéziválogatottat is irányító szakvezető.

Elek Gábor egy új dologgal ismerkedett meg

Elek Gábor visszatekintett az első élményeire, amiket a városban tapasztalt meg. „Több felemelő pillanat is volt az elmúlt hónapokban. Az első telt házas meccs, ami nagyon meglepő és hirtelen jött, ugyanakkor roppant felemelő volt a szeretet, ami körülvett minket. A Magyar Kupa-menetelésünket is szeretném kiemelni és a legutóbbi, orosházi mérkőzésünket is, mert a második félidőben már-már a lehetetlenség határát súroltuk, de meg tudtuk csinálni” — mesélte büszkén. Az Esztergomi Vitézek egészen a negyeddöntőig menetelt a kupában, ott azonban a Mosonmagyaróvár csapata megálljt parancsolt nekik.

„Összességében nézve, a teljes idényben ez, a csapat szíve volt a leginkább csodálatraméltó. Különleges ez az idény a szakmai pályafutásomban. Nagyon rég dolgoztam alacsonyabb osztályban, szóval ez tulajdonképpen nekem ismerkedés is volt valami újjal, ilyen végkifejletről viszont álmodni nem mertem volna” - zárta gondolatait Elek Gábor.

Az esztergomi Vitézek május 28-án, 12 órakor a Suzuki Arénában csapatbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tart, ahol minden bizonnyal a klub jövőjéről adnak tájékoztatást.