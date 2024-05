Röplabda 1 órája

Az újonc edző, aki rájátszásba vitte az amatőr csapatot

Az olykor talán még az ellenfelek által is félvállról vett Dág KSE végül „nagy” csapatokat is megelőzve a hetedik helyen végzett, azaz a felsőházban zárta a 2023-2024-es pontvadászatot. Pedig vendéglátóként nem is igazán hazai pályán, hanem Esztergomban kellett megvívnia mérkőzéseit. Interjú a dágiak mesterével, Buzás Miklóssal.

Buzás Miklós felsőházi rájátszásba vezette a dágiakat Forrás: Dág KSE Röplabda/Facebook

Komárom-Esztergom vármegye első számú röplabdaegyüttesére büszkék lehetnek a szurkolók, hiszen gyakorlatilag amatőr együttesként vitézkedtek a profik, félprofik között. Úgy, hogy új csapatot kellett építenie az új edzőnek, Buzás Miklósnak. A sikeredzővel beszélgettünk első felnőttcsapatnál töltött vezetőedzői szezonja után. Buzás Miklós (pirosban) teljes összhangban van a játékosokkal

Forrás: Dág KSE Röplabda/Facebook — Milyen előjelekkel várták az Extraliga küzdelmeit? Hogyan érezte magát, mint a felnőtt gárdánál újoncnak számító edző? — A bajnokság elején felmértük az ellenfeleinket és úgy ítéltük meg, hogy pár csapat kivételével hasonló játékerőt képviselhetünk, ha minden a tervek szerint alakul. Tudtuk, feszített tempójú, hosszú szezon vár ránk, ahol lehetnek buktatók, meglepetések. Ellenben személy szerint nagyon élveztem a bajnokságot. Nagyon motiváltan vágtam bele a munkába és a lendületet fenntartotta, hogy hétről hétre fontos mérkőzéseket játszhattunk az ország számos pontján. — Mekkora változások „érték” a keretében a bajnoki rajtig? — Az elődöm, Zirigh Balázs által irányított társaságból voltak távozok. Amikor átvettem őket, a keret gerincét sikerült megtartani, de szerettem volna saját nevelésű játékosokkal pótolni - úgy, mint Pongó Zalán, Molnár Tomi, Czibula Bence, Eichardt Konrád, Farkas Balázs - a kieső játékosokat vagy pedig olyan magyar fiatalokkal, akik máshol kevesebb lehetőséget kapnának. Gondolok itt a kecskeméti Csordás Attilára. — A legmagasabb osztályban milyen szereplésre számítottak Dágon? — Egyértelműen kijelentettük, hogy a cél, a legjobb nyolcba jutás. Ez össze is jött. Buzás Miklósnak több kedvenc meccse is volt — Miként értékeli az alapszakaszban látottakat? — Mondhatni jól kezdtük a bajnokság ezen periódusát. Ha jól emlékszem, november végéig minden mérkőzésünkön pontot szereztünk. Aztán jött egy év végi hullámvölgy, ahol viszont már nem ment annyira jól. Szerencsére, a kisebb pihenő után visszatért a lendület és folytattuk a pontgyűjtést. Az alapszakasz végén a Szeged még veszélyt jelentett ránk, de sikerült őket magabiztosan magunk mögött tartani, így nyolcadik helyen érkeztünk meg a felsőházi rájátszásba. — Melyik volt a legjobb, illetve a leghalványabb teljesítménye tanítványainak? — Nehéz ezt eldönteni, hiszen olykor egy vesztes mérkőzés után is elégedett voltam a srácokkal. Nehéz ennyire feszített tempót követni, munka és magánélet mellett. Ha mindenképpen az eredményt nézzük, akkor a leghalványabb, amikor a Miskolc csapata látogatott hozzánk. Sajnos, azon a mérkőzésen nem igazán tudtunk kijönni a gödörből, pedig korábban ez sokszor sikerült. A legjobbnak talán a Kazincbarcika elleni hazai mérkőzésünket vagy az alapszakasz végén a Pénzügyőr elleni teljesítményt mondanám. Az egész szezonban extázisban volt a pálya mellett, ami a játékosokra is átragadt

Forrás: Dág KSE Röplabda/Facebook — Ezek után, a legjobb nyolcba kerülés mit jelentett egy ilyen „amatőr” gárda számára? — Nagyon elégedettek voltam és vagyok. Úgy gondolom, a vezetőség és a szurkolók is ezt mondanák. Szerintem, a többi csapathoz képest, mi kevesebbet tudunk készülni a mérkőzéseinkre az idén. Azt is külön kiemelném, hogy nálunk csak magyar játékosok versenyeztek. A bajnokságban ezt nem sok csapat mondhatja el. Lesznek távozók, jönnek helyettük újak — Hogyan értékeli a felsőházi szereplésüket és a bajnokság végeredményét? — Alapvetően a hetedik helyen értünk célba, de azt hiszem az ötödik-hatodik helyért is röplabdázhattunk volna. Ám ezen már kár rágódni. Első ellenfelünk a címvédő és a későbbi bajnok Kaposvár csapata volt. Őket nem sikerült megszorongatni. Érvényesült a papírforma, így nem jutottunk a legjobb négy alakulat közé. Ezután a Kazincbarcika következett. Az első találkozón, picit élesebb játékkal, sikerülhetett volna a győzelem és akkor talán a második mérkőzés is jobban alakul, de nem így történt. Kettős győzelemmel jutott tovább a borsodi alakulat. Ezért a hetedik helyért küzdhettünk, ahol a Pénzügyőr SE volt az ellenfelünk. Őket viszont sikerült két mérkőzésen legyőzni. — Mi várható az új szezonban a dágiaktól, illetve milyen lesz a 2024-2025-ös játékoskeret? — Meghatározó játékosoktól kell elbúcsúznunk. Gondolok itt Krupánszki Olivérre, Flachner Dánielre, Sow Ábrahámra, akiknek ezúton is köszönjük azt a sok-sok évet, amelyet a Dág színeiben játszottak. Továbbá Csordás Attila is eligazol tőlünk. A többiekkel még zajlanak a megbeszélések, így további információval nem szolgálhatok. Az biztos, hogy megpróbáljuk a távozókat hasonló mentalitású, fiatal, magyar játékosokkal pótolni. — A tervek szerint mikor kezdik meg a felkészülést az új idényre? — Augusztus végén, mégpedig az atlétika pályán, majd következnek a teremben a labdás edzések. Szeretnénk két-három felkészülési mérkőzést is játszani a bajnoki rajt előtt.

