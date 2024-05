Ahogy telnek a májusi napok, úgy fokozódik a helyzet Tatabányán. Mérkőzésből egyre kevesebb van, izgalomból annál több. Még három mérkőzést kell a Bányásznak sikerrel abszolválnia, ennek első lépéseként Sopronban vizitálnak. Ha az NBIII hátralévő fordulóit nézzük, a tabella alapján ezen a mérkőzésen kapják a legnehezebb megoldásra váró feladat.

A Kelen csapata ellen minden klappolt a Bányász csapatánál

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az utóbbi hetekben remek formában futballoznak Gyürki Gergely tanítványai, egyedül a Veszprém elleni elveszített rangadó csúfít bele a képbe. A vezetőedző elégedetten nyilatkozott a legutóbbi mérkőzés után, reményei szerint az akkor látott jó kedvű futballt és magas szintű koncentrációt át tudják menteni az aktuális fordulóra is. Információink szerint a Bányász-drukkerek ezúttal is nagy létszámban buzdítják majd a csapatukat. Egy szónak is száz a vége: a Tatabányának haza kell hoznia a három pontot a hűség városából.

A klubbal kapcsolatos hír, hogy az MLSZ a héten büntetést szabott ki a Veszprém elleni rangadón történtek miatt.