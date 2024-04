Hajdúnánáson arattak győzelmet az Esztergomi Vitézek női kézilabdázói. A csapat egy nehéz meccsre készült, nem becsülték le ellenfelüket. A párharc kezdete nagyon szoros játékot hozott, minimális volt a két csapat közötti különbség. Mezőségi Irén, a csapat technikai vezetője szerint az első félidőben nem megszokott hibákat lehetett látni a vendégcsapattól, de a mérkőzés ezen fázisa is nagyon kiélezett volt. A félidőt egy gólos előnnyel zárták le a Vitézek.

A második játékrészre javult a csapat teljesítménye és összjátéka, Szucsánszki Zita és Mlinkó Zsófia beindította a gólgyártást. A 20. percben 8-9 volt az előnyük, a negyvenedikre már 17-19, tehát ez idő alatt tízszer is betalált az Esztergom. A védelemük is kezdett összeállni, a komolyabb támadásokat is képesek voltak megállítani, ami rengeteget segített a klubnak a győzelemhez.

Az esztergomi lányok nem rokkantak meg a nyomás alatt, a mérkőzés utolsó fázisában is kiemelkedő kézilabda jellemezte a játékukat, ezzel sikeresen behúzták a meccset. Ábrahám Szilvia elmondása alapján, küzdeni akarásból ötösre vizsgáztak és a szurkolóik is hozzásegítették őket a diadalhoz. Büszkék lehetnek a játékosok és a szurkolók a meccsen nyújtott performanszukért

Az Esztergomi Vitézek játékosai mindent kihoztak magukból

Fotó: Walczer Patrik/Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Női kézilabda, NB I/B, 25. forduló Hajdúnánás Kézilabda NKFT - Esztergomi Vitézek 25-31 (12-13) Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok, Hajdúnánás, 150 néző, vezette: Hársfalvi Zs., Mórocz Réka. Hajdúnánás: Pozsgai, Sarac (kapusok), Nemes 6, Szécsi 4, Vantara-Kelemen 4, Orsós 3, Nyakó 3, Micevski 2, Makkai 2, Pap 1, Veres, Tar, Rosokha, Kelemen, Ofra, Kozma. Vezetőedző: Jenei Tamás Tibor Esztergom: Herczeg, Merő, Berkesi (kapusok), Mlinkó 10, Takács 7, Szucsánszki 6, Majoros 3, Horváth 2, Hajtai 2, Ábrahám 1, Albert, Pap, Varga, Valorics, Százvai. Vezetőedző: Elek Gábor Eredmény alakulása: 11. perc: 4-7, 29. perc: 12-12; 50. perc: 22-26; 56. perc: 23-30. Hétméteresek: 5/5, illetve 4/4 Két perces kiállítások: Kelemen (14.), Veres (27.), illetve Takács (16., 38.), Majoros (17.)

A Komárom VSE is megszerezte a győzelmet

A másik Komárom-Esztergom vármegyei együttes is boldog lehetett a nap végére. Az első húsz perc fej-fej melletti csata keretében telt el, oda-vissza pattogott a labda. A két csapat magas szinten játszott, kapusaik sok támadást tudtak megakadályozni attól, hogy az offenzívát folytató csapat növelje az előnyét. A 23. perctől egészen a 28. perc végéig egyenlő góllal álltak. A meccs fordulópontját a 31. minutummál történt, amikor a Komárom 13-11-re növelte az előnyét. Innentől kezdve a hazaiak kontrollálni tudták a találkozót, még a nagy nyomással járó utolsó perceket is szépen meg tudták oldani, nem vétettek nagy hibákat.

A Komárom VSE (pirosban) is szép kézilabdával szolgált a szurkolóknak

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra