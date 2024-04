— Két hetük volt felkészülni az új feladatokra. Miként zajlott ez az időszak?

— Így a bajnokság hajrájában már van egy mentális fáradtság mindenkinél. Ebben a két hétben azon dolgoztunk, hogy ezt át tudjuk lépni és megtartsuk azt a játékritmust, amiben mi jól tudunk működni. Az edzések alapján úgy tűnik, hogy ez sikerült, reméljük, hogy a mérkőzéseken is látszódni fog.

— A Kaposvár lesz az első ellenfél, akiket az alapszakaszban oda-vissza sikerült legyőzni. Mit vár a meccstől?

— Természetesen mint minden más meccsre, erre is maximálisan felkészülünk, de ilyenkor már jóval kevesebb idő van a meccsek között ezekre. Amit eddig felépítettünk taktikailag, azt tudjuk vinni tovább. Fontos, hogy ne legyenek sérülések, mindenki fitt maradjon. A Kaposvár jelenleg a sebzett vad, a télen még ők se gondolták, hogy egy ponttal érkeznek majd az alsóházi folytatásra. Biztos vagyok benne, hogy hatalmas energiával jönnek bele a mérkőzésbe, erre nekünk az első perctől kezdve a megfelelő energiával, agresszivitással kell válaszolnunk. Szerintem ez lesz az összecsapás kulcsa. Az, hogy az alapszakaszban melyik csapat mit játszott a másikkal, már teljesen mindegy, itt egy új bajnokság indul

— Mivel lenne elégedett a play-out végén?

— Amikor befejeződött az alapszakasz és kiderült, hogy nem jutottunk be a play-offba, akkor a játékosaimnak azt mondtam, hogy megmutattuk, ennek a csapatnak igenis a legjobb nyolcban van a helye, és ezzel ők is egyetértettek. Nem lehet más a célunk, hogy a pozíciónkat megtartsuk, ezzel is bizonyítva, hogy ez a csapat a legjobbakhoz tartozik. Meg akarjuk mutatni, hogy ez a csapat, ez a közeg, igenis képes szép célokért küzdeni a magyar bajnokságban.