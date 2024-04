A Nyergesújfalu SE a közösségi oldalán mutatta be február hónap legjobb utánpótlás labdarúgóit. A tehetséges sportolók az U7-estől az U16-os korosztályig bezárólag erősítik a klubot.

Az utánpótlás korosztály legjobbjait hónapról hónapra elismerik Nyergesen

Forrás: Nyergesújfalu SE/Facebook

A legjobb utánpótlás labdarúgók februárban:

U7 - Baumstark Ádám

U9 - Erdei Nóra

U10 - Pinczés Ádám

U11 - Tóth Benedek

U12 - Dujmov Botond

U14 - Katus Kende

U16 - Czibulka Róbert

Elsőként a legfiatalabb reménységet, az U7-es Baumstark Ádámot mutatták be. Edzője szerint Ádám szorgalmasan látogatja az edzéseket, ahol mindig igyekszik a lehető legmagasabb szinten elvégezni a kiadott feladatot, aktívan részt vesz a labdajátékokban is. Az U9-es legjobb „díjában” Erdei Nóra részesült, U10-ben pedig Pinczés Ádámot találták a legkiemelkedőbbnek. Ádám a korosztályos csapatának támadójátékosa, a klub elmondása alapján erőssége, hogy gyors és kiemelkedő cselezőtudással rendelkezik. Egyetlen támadás alatt képes több védőt kicselezni. Ami még fontos egy csapatsport szempontjából, hogy jól össze tudjon játszani a többiekkel. Az együttes ebben is tehetséget lát Ádám képességei között.

Pinczés Ádám fogja megérdemelt díját

Forrás: Nyergesújfalu SE/Facebook

A következő, azaz az U11-es részlegen Tóth Benedek nyerte el az elismerést. A klub szerint Beni az együttes egyik oszlopos tagja, hiszen nem csak a védelemben, hanem a támadórészben is sikeresen kiveszi a részét.

Tóth Benedek, az U11-es korosztály legjobbja

Forrás: Nyergesújfalu SE/Facebook

Az U13-as csoportban Dujmov Botond, U14-ben Katus Kende bizonyult az első számú tehetségnek. A valamivel idősebb, U16-os korosztályban Czibulka Róbert kapta az elismerést. A csapat rövid, de lényegretörő elemzése alapján egy kiemelkedő védőjátékosról van szó, ez azonban nem rettenti el attól, hogy a csapat támadásaiban is részt vegyen. Jó fizikuma és nagy gyorsasága nehéz feladatot okoz az ellenfeleinek.