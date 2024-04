Bár a tavalyi évben is megemlékeztek "Tröszti" Józsefről, akkor még csak két utánpótlás kézilabdacsapat mérkőzött meg egymással, ez bővült ki az idei évre négy csapatos tornára. A tavaly elhunyt Kovács József Tatabánya-szerte nagy kézilabdarajongó hírében állt, lehetőségeihez mérten állandó jelleggel támogatta a helyi egyesületet is. Ha kézilabdáról volt szó, akkor az ő neve szinte biztosan felmerült.

A fiataloké volt a főszerep a "Tröszti" József emlékére szervezett tornán

Fotó: Zetovics Márió

A versenyen részt vett a város több ismert sportolója is. Megjelent többek között Harsányi Gergely egykori válogatott kézilabdázó, kétszeres olimpikon, aki hosszú éveken át erősítette a tatabányai csapatot, Sibalin Jakab, szintén kétszeres olimpikon, a MOL Tatabánya KC edzője. A két ötkarikás játékokon való résztvevők sorát erősített még a sokszoros válogatott Pál Attila is, az újabb generáció tagjaként pedig az aktív Kék Tigris, Krakovszki Bence jelent meg, aki az idei nyáron kezdheti el gyűjtögetni az olimpiákon való indulások számát. Az esemény jelentőségét jól bemutatja, hogy a megnyitón Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere és Dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom Vármegye Kormányhivatal főispánja is tartott egy rövid beszédet. Rajtuk kívül még Tatabánya számos ismert vállalkozója, sportolója is tiszteletét tette az eseményen, amit majd a jövőben is megrendeznek mindenki "Tröszti"-jének a tiszteletére.