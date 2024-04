A területi minősítő versenyek sora Oroszlányon folytatódott. Az eseményen a vendéglátók mellett kisbéri és kisújszállási versenyzők is pódiumra léptek. A viadalon hét Oroszlányi VSK-s versenyző szerepelt. A tini korcsoportba, 8-9 évesek között Vadász Krisztina (35 kg) első helyen végzett 18 kilós szakító és 23 kilós lökő gyakorlatával. Krisztina a 41 kilós összteljesítményével különdíjat is kapott. Valamennyi oroszlányi súlyemelő aranyérmes lett, így a leány korosztályban, 10-12 évesek mezőnyében, Vadász Alexandra (35 kg), aki 19 kg-ot szakított és 30 kg-ot lökött. A 45 kilós súlycsoportban Kelemen Vivien 16 kg-os szakítással és 23 kg-os lökéssel. A fiúknál, a 10 és 12 évesek mezőnyében Németh Rudolf (73 kg) 42 kg-ot szakított és 50 kg-ot lökött, és ő is kiérdemelt egy külön díjat. A serdülők, azaz a 13-15 éveseknél Krasznai Levente (81 kg) remekelt 54 kg-ot szakított és 65 kg-ot lökött. A felnőttek között, a 73 kilós Hraskó Martin 82 kg-ot szakított és 107 kg-ot lökött. Ezzel pedig felnőtt harmadosztályú szintet teljesített, és így egy különdíj neki is dukált. Miczkó Tamás (89 kg) 75 kg-ot szakított és 102 kg-ot lökött.

A sikeresen szerepelt oroszlányi csapat

Forrás: beküldött

- Összességében elégedett vagyok a tanítványaim teljesítményével – emelte ki Bagócs János edző. - Gratulálok a versenyzőknek, köszönet a szülőknek, a bíróknak és valamennyi önzetlen segítőnek