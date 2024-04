Igazán különleges és rendhagyó eseményre készülnek Tatán. Az Öreg-tó partján fekvő két tradicionális iskola, a Bláthy Ottó Szakképző Iskola és az Eötvös József Gimnázium tanárai és diákjai egy sportnap keretében mérik össze tudásukat.

Egykori profi játékvezető fújja majd a sípot a tatai iskolák sportnapján

Forrás: focibiro.hu

Az I. Öreg-tó Kupa keretein belül csütörtökön több sportmérkőzést is rendeznek a két iskola csapatai között. Első körben a tanárok vegyes gárdái feszülnek szembe egymással egy röplabdamérkőzésen, majd utánuk jönnek a diákok. Előbb a lányok mérkőznek meg egymással focimeccsen, majd az első alkalommal megrendezésre kerülő esemény fénypontjaként a fiúk is kispályás futballban igyekeznek legyőzni a másikat. A két összecsapás között a tanintézetek pompom csapatai tartanak bemutatót a kilátogatóknak.

Hosszú távlatokban gondolkoznak a sportnap szervezői

Hagymási Zoltán, a Bláthy Ottó Szakiskola testnevelőtanára, és egyben a sportnap főszervezője elárulta, hogy hagyományteremtő jelleggel indítják útjára az Öreg-tó Kupát, ami reményeik szerint a későbbiekben annyira kinőheti magát, hogy a tatai Güntner Arénába költöztetnék idővel a versengést. A sportverseny a jellegét tekintve vándorkupa lesz, így minden évben lehetőségük lesz a tanulóknak (és természetesen a tanároknak) elhódítani a serleget.

A szervezőknek sikerült egy nagy nevet is megnyerniük az eseményhez. Az összes mérkőzésen ugyanis Arany Tamás egykori hivatásos labdarúgó játékvezető működik közre. Arany Tamás több száz magyar első osztályi bajnoki mérkőzést vezetett, miközben a Hivatásos Labdarúgók Szervezete öt alkalommal is az év legjobb játékvezetőjének választotta. Ezeken kívül európai kupasorozatokban is több mérkőzésen fújta a sípot.

Az I. Öreg-tó Kupát az Eötvös József Gimnázium tornatermében rendezik meg. A hivatalos program csütörtökön délben veszi kezdetét a két iskola igazgatójának a megnyitó beszédével. A sportnap végén a több mérkőzést megnyerő iskola veheti át a vándorserleget. Ezen kívül számos különdíjjal is készülnek a szervezők a pályára lépők elismeréseként. A különleges és előreláthatólag izgalmas sportnapra a szervezők várják a szurkolni vágyókat és természetesen azokat a diákokat, akik nem kerültek be egyik csapatba sem.