Arról már mi is beszámoltunk korábban, hogy a herceghalmi születésű sznúkeres, Révész Bulcsú történelmet írva első magyarként profi státuszt szerzett a sportágban, köszönhetően az év elején elhódított junior világbajnoki címének. Azóta újabb nagy kihívás várt rá, ugyanis részt vehetett a világbajnokság selejtezőjében, hogy megpróbáljon bekerülni a legjobb 32 mezőnyébe.

Révész Bulcsú koncentrál az asztalnál

Forrás: AFP

Első selejtezős mérkőzésén rögtön újabb fejezetet nyitott a magyar sznúker históriás könyveiben. A Sean O’Sullivan elleni győzelemmel szintén első magyarként könyvelhetett el sikert a sportág legnívósabb eseményén. A következő körben már érvényesült a jelenlegi papírforma: az óriásölőként ismert James Cahill felülkerekedett a herceghalmi fiún és továbbment a következő körbe.

Révész Bulcsú számára ugyan itt véget ért a világbajnokság, azonban egy új szakasza kezdődik az életében. A köztelevízió készített interjút a tehetséges sportolóval, aki elárulta, hogy egészen más mederben zajlik majd a következő időszakban az élete, hiszen a profi tagsággal már nem csak egy hobbi lesz neki a sznúker. — A profik között is szeretném élvezni a játékot, most már a világ 130 legjobb játékosa között vagyok, ez a szakmám, és így, hogy a megélhetésemért is küzdök az asztalnál, elég nehéz élvezni a játékot. Az első évben mégis az a cél, hogy tudjam élvezni— árulta el Révész.

Révész Bulcsú nem éri be apró sikerekkel

Az ifjú sportoló merész álmokat szövöget. A profi státusza alatti két évben szeretné stabilizálni helyét a világranglista legjobb 64 játékosa között, amivel automatikusan további ké évig lehet a profik között. Ennyivel azonban nem éri be, egészen komoly és határozott céljai vannak hosszú távon a világbajnoksággal kapcsolatban. — Nagyon rögös az út, nehéz lesz elérni, de szerintem ha belerakom a munkát és meglesz a koncentráció, a fegyelem, akkor képes vagyok rá, hogy hat-hét év múlva ott legyek. És ez a fő cél, hogy világbajnok legyek, aztán ha az lettem, akkor a mennyiség, hogy többször is meg tudjam nyerni ezt a címet - jelentetti ki határozottan.