Idén nyáron ismét egy rangos világverseny otthona lesz tata városa. Július 13-14.-én rendezik ugyanis a városban a Paratriatlon Világkupa, párhuzamosan a már hagyományossá vált Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnoksággal és Középtávú Amatőr Magyar Kupával. A felsorolásból is látható, a nyár közepi hétvége nagyon erős lesz sport szempontjából Tatán.

Michl József és Róth Balázs a Paratriatlon Világkupáról tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az események közeledtével tartottak sajtótájékoztatót az Esterházy-kastélyban Michl József polgármester, Szieber Ákos, a Magyar Triatlon Szövetség operatív és kommunikációs igazgatója, Boronkay Péter, a paratriatlon válogatott szövetségi kapitánya és természetesen szervezőként, versenyigazgatóként Róth Balázs, a Footour elnöke.

Michl József megköszönte, hogy a lelkes és profi munkát végző szervezők ismét Tatára gondoltak helyszínként, a város lakói ugyanis szeretik a sportot, azon belül főleg a triatlont. Ez nem is véletlen, hiszen az Öreg-tó partján rendezik már meg a rangos Old Lake Man triatlon versenyt is közel tíz esztendeje. A polgármester hozzátette, hogy a város minden segítséget megad majd a szervezőknek a sikeres lebonyolítás érdekében és természetesen szívesen várják a szurkolókat, versenyzőket és azok családjait is.

Egyszerre versenyeznek az ép- és a paratriatlonisták

A nyári olimpia előtt ez a verseny nagy lehetőség a sportolóknak a felkészülés szempontjából. Erről már Szieber Ákos beszélt, aki hozzátette, a magyar triatlon sport pozícióját is erősíti nemzetközi szinten ez a verseny. Az Old Lake Man versenyek már bizonyították, hogy Tata megfelelő helyszíne egy világversenynek, ezért bíznak benne, hogy az esztendő legsikeresebb, legszínvonalasabb világkupájának Tata városa ad majd otthont. Ehhez a Magyar Triatlon Szövetség is mindent megad majd - tette hozzá.

A paratriatlonisták szövetségi kapitánya már inkább sportszakmai szemszögből beszélt a versenyről. Kiemelte, hogy bármilyen sporteseményről legyen szó, az indulóknak mindig nagy dicsőség hazai szurkolók előtt versenyezni. Neki korábban ez már megadatott, sőt, a 2010-es budapesti paratriatlon világbajnoki futamon az első helyen végzett. Hangsúlyozta, hogy nem nagyon létezik a világon ilyen, hogy egyszerre versenyezzenek épek és parasportolók ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időpontban.

Lezárásokra kell számítaniuk a tataiaknak

A főszervező, Róth Balázs igyekezett részletesebben bemutatni a versenyt, annak előmunkálatait, illetve a városra gyakorolt hatását. Mint mondta, korábban az Old Lake Men versenyeken 300 fővel meg tudták oldani a hatékony szervezést és lebonyolítást, ez a szám azonban idén már 450 főre nő. Ebben önkéntesek segítségét is várni fogják, olyannyira, hogy helyi diákok már jelentkeztek is, hogy szívesen segítenének a verseny alatti munkálatokban.

Magáról a versenyről elmondta, hogy ezúttal is az Esterházy-kastély lesz a középpontban, a befutók, mint eddig mindig, ezúttal is a kastély udvarán lesznek. Mint mondta, egy ilyen nagyszabású verseny kellemetlenségekkel is jár: tekintve, hogy nem teremsportról beszélünk, vagy egy pályán megoldható versenyről, Tata városában a júliusi hétvégén lezárások lesznek, amiről már egyeztetnek a Magyar Közúttal. A későbbiekben kampányt is szerveznek majd emiatt a városban, hogy minden információ időben eljusson a lakókhoz. A lezárások miatt a türelmüket kéri a tataiaknak.

A Világkupa tíz részből áll, ebből négy európai helyszín, ennek egyik Tata. A versenyigazgató hangsúlyozta, hogy a legnagyobb triatlonos nemzetek versenyzői olyan különleges helyszínen sportolhatnak majd, ahol korábban nem nagyon volt még erre lehetőségük. A tataiak mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt éljék át az élményt, amit egy ilyen világverseny nyújtani tud.