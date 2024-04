Ez a rangadó sorsdöntő lehet a végső bajnoki helyezések szempontjából is. A vendégszurkolókat, akik minden bizonnyal szép számmal elkísérik a Kék Tigriseket a Zöld sasokhoz, a fővárosba is, elsősorban az foglalkoztatja, hogy meddig tarthat a MOL Tatabánya mélyrepülése, mivel kedvenceik játéka az elmúlt hetekben korántsem volt szívderítő.

Sorsdöntő meccs vár a MOL Tatabánya csapatára

Fotó: Hagymási Bence

A Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott, mint a vendégek, ám csak egy pont a hátrányuk. Ezzel szemben viszont a Tatabányának „könnyebbnek” tűnnek a még hátralévő találkozói, mint a szintén a dobogóért küzdő riválisának. Mindenesetre ez az összecsapás a jelenlegi pontvadászatban sok mindent tisztázhat. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Sibalin Jakabbal, a Tatabánya edzőjével, Djukics mester jobb kezével.

— Bízom benne, hogy mostanra már mindenki tudja a csapatban, hogy min kell változtatnia — emelte ki Sibalin edző. — Mindenképpen szeretnénk javítani, illetve bizonyítani, hogy nem a Szeged ellen mutatott a Tatabánya igazi arca. A vasárnapi meccs egy nagy téttel bíró rangadó, amelyen óriásit lehet nyerni. De ettől függetlenül – ha nem tudnánk nyerni akkor is - a saját kezünkben marad a sorsunk. Hiszen a fővárosiak még találkoznak a Szegeddel és a Veszprémmel is.

A MOL Tatabánya egykori játékosa is pályára lép volt csapata ellen

Egy fiatal és rutinos játékosokból álló egyveleg alkotja az FTC-t. Ahol esetleg lehetne rajtuk fogást találni, az az, amikor cserélgetni kell a kezdőjüket. De ettől függetlenül igen kiegyensúlyozott együttes, miközben a vendégeknél Győri Mátyásra továbbra sem számíthat a szakvezetés. Balogh Zsolt, az FTC átlövője évekig erősítette a Tatabányát. A hétvégén az egykori játszótársak ellen lép pályára.

— Nagyon nehéz egy ilyen rangadó előtt az esélyekről beszélni — hangsúlyozta Balogh. — A jelenlegi forma és a hazai pálya miatt azt mondanám, hogy hatvan százalék a miénk és negyven a Bányászé. Bizonyára mindkét csapat maximálisan felkészül erre a meccsre, amely akár a harmadik helyről is dönthet. Viszonylag sok a sérültünk és fárasztó a heti két találkozó is. Emellett, még ha nyerünk is, akkor sem a saját kezünkben lesz a sorsunk.

Kézilabda NB I., férfi, 21. forduló

FTC – MOL Tatabánya KC

Budapest, Elek Gyula Aréna, vasárnap: 19 óra. Vezeti: Bíró Á., Kiss O.