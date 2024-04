A listavezető Mocsa KSE továbbra sem lassít, szélsebesen robognak az aranyérem felé kikövezett úton. Érdekes, hogy a megye kettő két egyik legjobb formájában lévő csapat találkozott egymással, mégsem tekinthettünk a Tatabányai Vasas mocsai vendégjátékára igazi rangadóként a két együttes között lévő különbség miatt. Bár ekkora fölényt sem jósoltunk előzetesen, a mocsaiak nem kegyelmeztek a vármegyeszékhely csapatának. A csapatból ketten is elemükben voltak: Csizmadia hármat, Kerekes négyet rámolt be a Vasas kapujába, így továbbra is őrzik magabiztos előnyüket a tabella tetején.

Szemek a labdán. Az Ácsi Kinizsi (zöld-fehérben) nagy meglepetésre legyőzte a megye kettőben a Tardos csapatát

Fotó: Flajsz Peter

A második helyen álló Környe szintén megnyitotta a gólcsapot: összesen nyolc találattal szomorították a Piliscsév csapatát. Bár sorra szerzik a győzelmeket, egyelőre nem nagyon látni, hogy be tudnák érni a Mocsa gárdáját, pedig az utolsó fordulóban még játszanak egymás ellen. Az elmúlt hetek pontvesztései miatt az aranycsatából látszólag kihulló Dunaszentmiklós ezúttal jó formát mutatott a Csolnok otthonában, ahonnan kevés csapat szokta elvinni a pontokat. Bár az első félidő még nem hozott találatot, a második játékrészben beindították a rakétákat a szentmiklósiak és megerősítették pozíciójukat a dobogón.

Meglepetések a megye kettőben

A Zsámbék második csapata bár közel állt hozzá, ezúttal sem tudta megszakítani a rossz sorozatát. Nagyigmándon hiába vezettek még a szünetben, a hazaiak a második felvonás elején megfordították a találkozó állását, és mivel több gólt már egyik gárda sem szerzett, a zsámbéki csikócsapatnak kilenc meccsesre nyúlt a negatív szériája. A forduló meglepetését a tabella utolsó helyén szerénykedő Gyermely szolgáltatta: nem elég, hogy legyőzték a stabil középcsapatnak számító bakonysárkányiakat, ezt olyan magabiztossággal tették, mintha a magasabb célokért küzdenének. További öröm lehet számukra, hogy ezúttal is lehúzták a rolót. A naptári évben ez már a második mérkőzésük volt, hogy kapott gól nélkül zsebelték be mindhárom pontot.