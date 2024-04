A magabiztos előnnyel listavezető Mocsa KSE nagyon úgy tűnik, hogy nem akarja a véletlenre bízni az aranyérem sorsát, ezúttal sem hagytak esélyt az ellenfelüknek. Az ezer sebből vérző Zsámbék második csapata maximum a tisztes helytállás reményében léphetett pályára az aranyérem fő várományosa ellen. Azt mindenki maga döntse el, hogy az egy rúgott és az öt bekapott gól annak számít-e. A mocsai támadók, Kerekes György és Csizmadia Rajmund a múlt heti mesterhármasaik után ezúttal is ugyanannyiszor köszöntek be, mindkét gólvágó duplázni tudott. Győzelmüknek köszönhetően stabilizálták pozíciójukat a megye kettő élén, miközben a zsámbékiak visszacsúsztak az utolsó helyre.

A Gyermely (fehérben) okozta a megye kettő legnagyobb meglepetését a hétvégén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A képzeletbeli dobogó második fokán álló Környe csapata a vártnál nehezebben tudta hozni a mérkőzését. Az egy héttel ezelőtt éppen Mocsán egy nagy zakót kapó Tatabányai Vasas megnehezítette a dolgukat, olyannyira, hogy a félidőben még a Vasas gárdájánál volt az előny. A második játékrész már igazolta a papírformát, így, ha szűkösen is, de újabb három ponttal gazdagodtak a környeiek. Győzelmükkel bebiztosították pozíciójukat a második helyen, tekintve, hogy a velük versenyben lévő Dunaszentmiklós pont nélkül maradt a hétvégén. Bár a Bakonysárkány egy erős középcsapat és bárki ellen (főleg hazai pályán) képes felvenni a versenyt, a szentmiklósiaknak óriási szükségük lett volna a győzelemre, hogy továbbra is harcban lehessenek egy fényesebb éremért. A sikertől ezúttal messze voltak, a bakonysárkányiak két góljára csak a hajrában tudtak válaszolni, az egyenlítés pedig már nem jött össze a hátralévő pár percben.

Elmaradtak az izgalmak a megye kettő rangadójának vélt mérkőzésén

Velük ellentétben nagyszerű formának örvend a Gyermely, akik az idén lejátszott nyolc mérkőzésükön már ugyanannyi pontot szereztek, mint az egész őszi szezon során összesen. Ezúttal a Baj volt a szenvedő fél, ráadásul hazai környezetben. Bár az eredmény sima mérkőzés képét vetíti elénk, a gyermelyiek csak az utolsó pillanatokban szerzett két találattal tudták biztossá tenni a győzelmüket. Aminek köszönhetően hosszú idő után elmozdultak az utolsó helyről, sőt, egyből két pozíciót ugrottak előre, megelőzve a Zsámbék II. és a Tokod csapatait.

A forduló egyik legizgalmasabb mérkőzésének ígérkezett az Ászár-Csolnok összecsapás, de végül nagyon sima, egyoldalú találkozó lett belőle. Ez pedig a hazaiaknak köszönhető, akik végig kezükben tartották a mérkőzést, nem sok esélyt adva az egyébként szellős kerettel érkező csolnokiaknak. A hazai szurkolók a győzelem mellett másnak is örülhettek: a gólkirályi címre törő támadójuk, Palotás Péter ismét a góllövő cipőjét húzta fel, aminek az eredménye duplázás lett. Ennek köszönhetően továbbra is tizenkét egységgel vezeti a listát, tekintve, hogy a mögötte érkező mocsai támadók is két-két gólt szereztek.

A helyzet tehát továbbra is egyértelműnek tűnik a vármegyei másodosztályban. A Mocsa pár héten belül matematikailag is bebiztosíthatja az aranyérmét, miközben a gólkirályi cím is lassan formalitássá válik, ha csak nem kezdi el valaki tízesével rúgni a gólokat.

Területi II. osztály, 23. forduló

Ászár KSE - Csolnoki SZSE 5-0 (2-0)

Ászár, vezette: Urbán Á. (Marks B.)

Ászár: Mantler - Palotás (Somogyi (77.), Rigó, Soha (Méhes 81.), Polgár (Zséfár R. 67.), Ligeti (Wolf 67.), Kiss, Verebics, Kolonics, Zséfár M. (Brandt 81.), Hullám.

Csolnok: Nebehaj - Janosek, Binder, Tarkövi (Barlangi 59.), Berkeszi, Seregi, Kovács, Jantos, Vörös, Végh, Pázmándi (Nagy 46.).

Gólszerzők: Rigó (11.), Palotás (40., 59.), Kiss (57., 89.)

Bakonysárkányi SE - Dunaszentmiklósi SE 2-1 (1-0)

Bakonysárkány, vezette: Kiss D. (Kiss Cs., Györe F.)

Bakonysárkány: Wohl - Merkl M., Merkl B. (Somogyi 78.), Pirsli (Hartl 88.), Lakatos, Nagy J., Nagy L., Kokas (Zsebő 75.), Wolf (Ritter 46.), Manner, Koncz.

Dunaszentmiklós: Nyári - Schmidt M. (Takács 80.), Ströcker, Dácher, Purgel, Schmidt N., Janetka (Kerekes 65.), Kovács, Soós, Schmidt Sz. (Búzer 46.), Boros.

Gólszerzők: Merkl B. (41., 69.), illetve Schmidt N. (86.)

Kiállítva: Nagy J. (85.)

Baj KSE - Gyermely 1-4 (1-1)

Baj, vezette: Nagygellér M. (Mészáros G.)

Baj: Jurassa - Izing (Somogyi 58.), Lounes, Kovács L., Csapucha (Bárányos 78.), Hocza (Kutak 65.), Németh, Fodor, Nádolszky, Antal (Varga 49.), Sebestyén.

Gyermely: Fülöp - Kiss (Grosz 51.), Huszárovics, Tóth L., Tóth D., Genszki, Váradi (Hullár 64.), Soós M. (Kovács K. 72.), Lévai (Breznai 59.), Pap-Kolbert, Soós B.

Gólszerzők: Izing (32.), illetve Kiss (15.), Váradi (64.), Genszki (89.), Hullár (94.)

Tatabányai Vasas - Környe SE 2-3 (2-1)

Vértesi Erőmű Sporttelep, Tatabánya, vezette: Szolonka S., Fekete B.

Tatabányai Vasas: Szondy - Nyári, Hatos, Hérics, Banicz, Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta (Hegedűs 74.), Králl, Kovács (Dombai 54.), Vajdai.

Környe: Ténai - Kerék (Jónás J. 46.), Neszlinger, Zelenai, Stefán, Szerencse, Patyi (89.), Nádudvari (Hardi 59.), Bagosi (Jónás R. 59.), Mig, Mucsi (Veres 69.)

Gólszerzők: Győrfi-Sánta (21., 44.), illetve Patyi (34., 50.), Mig (69.)

Zsámbéki Sport Klub II. - Mocsa KSE 1-5 (0-2)

Zsámbék, vezette: Papp M. (Bokor B.)

Zsámbék II.: Szűcs - Szabó, Katona, Fekete, Izeli, Peinlich, Fabók (Bors 70.), Oltvai, Oláh (Kenyeres 46.), Vasuta (Tugyi 63.), Baksa.

Mocsa: Kovács - Szalai, Rácz (Venczel 53.), Jordán, Csizmadia, Kántor, Kerekes, Czifra, Mesterházi (Helman 68.), Bán, Bilkó (Fehér 76.)

Gólszerzők: Kenyeres (77.), illetve Kerekes (14., 70.), Csizmadia (29., 89.), Czifra (50.)

Ácsi Kinizsi SC - Nagyigmándi KSK 3-1 (2-0)

Ács, vezette: Perge V. (Bezzeg N.)

Ács: Halasi - Bokréta, Szabó (Pinczés 91.), Bögi, Kertész, Tadjer (Szalai 46.), Nagy, Király (Baumgartner 80.), Bakura (Kovács K. 75.), Kovács I. Németh.

Nagyigmánd: Porcelán - Hamza, Szalai, Fülöp, Gyökeres (Horváth 69.), Buzás, Varga (Friedel 84.), Müller, Gergye, Zvér, Krizsán.

Gólszerzők: Kertész (10., 73.), Németh (15.), illetve Müller (71.)

Tokod SE - Tardosi FC-TAC 0-3 (0-1)

Tokod, vezette: Mann Á. (Vámosi B.)

Tokod: Szerepi - Süveges B., Dionisio, Varga G., Tóth (Pásztor 75.), Szántó, Orosz, Bartos (Sárközi 18.), Süveges M., Németh I., Varga B.

Tardos: Kaincz - Visnyovszki, Somogyvári, Jakabovics, Tebele (Lázár 46.), Szileszki (Takács 77.), Fekete, Szőllősi, Suhai, Molnár, Schaffer.

Gólszerzők: Somogyvári (3., 48.), Suhai (75.)