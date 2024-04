Április 21-én rendezték a Megye III. 20. fordulóját. Északon, a Naszály SE meccsén óriási góldömpinget láthattak a nézők, a hazai csapat épphogy nem érte el a 10 találatot. Lakatos Sándor egymaga ötször talált be a kapuba, a Héreg FC csak egy becsületgólt tudott szerezni a mérkőzés legvégén, a 90. percben. Totális dominancia jellemezte ezt a meccset. Az Annavölgyi Bányász SE is nagy előnnyel húzta be a győzelmet a Bajót Szikra SE ellen. Nem akkora fölény, mint Naszályban, de nagyon magabiztos sikert aratott a vendég együttes. A Bar-Nul Szomódi SE - Széchenyi TSE meccs rendbontás miatt félbeszakadt, amiről a későbbiekben tudunk pontosabb információval szolgálni. A divízió meglepetését a Süttő okozta a TABAK ellen. Esélyesebbként utóbbiak léptek pályára, azonban Vajda Dávid Zoltán gólja az ötödik percben biztosította a Süttői SC sikerét. A Pilismarót hazai pályán verte meg 4 - 0-ra az Oroszlányt, ugyanannyival, amennyivel az Annavölgy aratott sikert ellenfele ellen. Eichenvalder Kevin kétszer, Eichenvalder Róbert pedig egyszer verte át a vendégek kapusát.

A Dad (világosban) és az Ete közötti összecsapás is sok gólt eredményezett a Megye III-ban.

Fotó: 24 Óra / Forrás: Zetovics Márió

A déli összecsapások között szintén találhatóak hatalmas győzelmek (vagy vereségek). Az Ete tovább folytatja lenyűgöző formáját, nyolcszor juttatta a hálók közé a labdát az egyesületük. Gyüszi Levente brillírozott, 5 gólt tudhatott magáénak. A tabellaelső Dunaalmás a legutóbbi nagy győzelem után ebben a fordulóban is gólesőt okozott. A 6 - 1-es siker számukra egy elvárt eredmény a kilencedik helyet elfoglaló Kocs KSE ellen, elégedettek lehetnek a vasárnapukkal. A Rédén megrendezett meccsen is nyolc gól született, a szákszendiek 5 találatos különbséggel szárnyalták túl a hazai csapatot. A rédei három gólt Horváth Zoltán kaparta össze, a vereség ellenére egy mesterhármassal vonult az öltözőbe a 90 perc után. A győztes klub háza táján is született egy ugyanilyen statisztika, náluk Marton Krisztián szolgáltatott kiemelkedő teljesítményt. A Császári SE hozta a kötelezőt és három góllal előzte meg a Bokodot. A forduló után Császár ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a második Etei SE, Bokod pedig a Bakonyszombathely mögött található, 16 ponttal.

Eurotrade Solar Területi III. osztály, észak, 20. forduló

Naszály SE - Héreg FC 9-1 (5-0)

Naszály, vezette: Holczhacker A. (Baranyai L., Fésű B.)

Naszály: Véber K. - Jószai (Kozma 65.), Véber P. (Szántó 65.), Ecsedi, Babai, Németh, Nagy, Mészáros (Kóródi N. 53.), Kóródi B., Babai B. (Somogyi 65.), Lakatos.

Héreg: Arnóczky - Novák, Háder I., Halmi, Darók-Székelyhydy, Kapitány, Pető, Háder István O., Szijártó, Herceg, Herr.

Gólszerzők: Ecsedi (10., 41., 65.), Lakatos (17., 39., 70., 71., 80.), Nagy (27.), illetve Szijártó (90.)

Bajót Szikra SE - Annavölgyi Bányász SE 0-4 (0-3)

Nyergesújfalu, vezette: Fábi A. (Tar P.)

Bajót: Mboma - Chissola, Lázók, Cunha, André, Israel (Muzslai 48.), Rácz, Csökmei, Francisco, Bujka, Tati.

Annavölgy: Kuczmog - Genszki, Varga, Bauer L., Farkas (Tóth 71.), Kelemen (Sándor 66.), Somogyi (Végh 48.), Bauer R., Sáska, Balogh (Kosznovszki 55.), Ferenczy (Kiss 52.)

Gólszerzők: Somogyi (6.), Bauer R. (15., 45.), Végh (53.)

Kiállítva: Rácz (78.)

Bar-Nul Szomódi SE - Széchenyi TSE - Félbeszakadt

Szomód, vezette: Berecz L. (Tóbiás L.)

Szomód: Alapi - Tóth (Michl 58.), Szőnyi, Bóka (Sáhó 58.), Homojovszki (Tímár 68.), Holecz, Takács, Bogdán, Metzger, Gulyás (Andai 58.), Clerc.

Széchenyi TSE: Együd - Méhész, Benő (Locker 51.), Szabacsi, Baumgarten, Magyari, Kósa, Kapui, Vendégh, Pápai, Hagymási.

Gólszerzők: Homojovszki (20., 35.), Szőnyi (85.), illetve Baumgarten (33.), Magyari (60.), Szabacsi (75.)

Süttői SC - TABAK 1-0 (1-0)

Süttő, vezette: Janovics Á. (Szalai B.)

Süttő: Styecz - Viszolai, Vajda, Petrányi (Jánoska 78.), Tóth P. (Bácskai 55.), Horváth, Tóth K., Takács, Pató, Galambosi, Cziván (Hajdu 61.)

TABAK: Gárdonyi (Farkas 46.), Felföldi G., Pásztor, Zima, Kara L., Felföldi B., Török (Kőrösi 80.), Kara K., Boldizsár (Mátyók 61.), Felföldi Á., Horváth.

Gólszerző: Vajda (5.)

Kiállítva: Vajda (93.)

Pilismarót SC - Oroszlányi SZE 4-0 (1-0)

Pilismarót, vezette: Bankó I. (Bódi B.)

Pilismarót: Kabai - Kovács, Sáros, Pintér, Eichenvalder K. (Pál 85.), Országh (Schubauer 88.), Léb (Meszes 78.), Eichenvalder R., Vogel, Méhes (Nyári 87.), Varga (Ladányi 81.)

Oroszlány: Kristyák - Frigur, Demeter, Török (Molnár 65.), Járóka, Sárközi, Turi, Lakatos, Varga, Pöck, Dobai.

Gólszerzők: Eichenvalder K. (22., 81.), Varga (57.), Eichenvalder R. (89.).

Eurotrade Solar Területi III. osztály, dél, 20. forduló

Dad SE - Etei SE 0-8 (0-4)

Dad, vezette: Horváth I. (Bazsánt I.)

Dad: Györök - Ginder, Szalontai, Török, Ambrus, Bagi, Horváth, Harasimiak (Hastó 46.), Vedrédi, Hujber, Bíró.

Ete: Manner - Vági, Szimler (Baráth 46.), Takács B., Szeles, Gyüszi, Szabó P. (Tálos 65.), Szíjj (Stamler 58.), Tóth (Zvér 80.), Szabó M. (Lami 46.), Takács K.

Gólszerzők: Gyüszi (17., 44., 75., 84., 89.), Szeles (33.), Szíjj (38.), Tóth (65.).

Banai KSK - Csémi SE 4-0 (3-0)

Bana, vezette: Urszán I. (Csizi M., Mátyus G.)

Bana: Molnár - Brulich, Nyári (Rózsahegyi 79.), Póner (Vida 46.), Varga G., Szarvas E. , Dobai, Róth, Szarvas P. (Békási 68.), Ress, Varga P. (Berecki 46.)

Csém: Billig - Balázs (Kucsik 72.), Török, Körmendi, Gerencsér, Szabó (Farkas 72.), Kollár, Torday, Horváth, Balázs (Bene 72.), Soós.

Gólszerzők: Varga (28.), Szarvas E. (40.), Ress (46.), Brulich (65.).

Bokod FCE - Császári SE 1-3 (1-2)

Bokod, vezette: Somogyi L. (Mosolygó M., Daróczi Z.)

Bokod: Tamás - Pintarics (Kuris 61.), Bognár, Lázár (Cser 81.), Magyarcsik, Kese, Kisvári (Erdős 66.), Krotki (Gruber 46.), Molnár Cs., Molnár R., Antal.

Császár: Molnár - Hideg R., Kalucza (Bauer 72.), Orban, Rendes, Hideg Zs., Kiss (Demeter 52.), Falusi (Nagy 81.), Horváth, Vincze, Nagy (Lázár 72.)

Gólszerzők: Krotki (18.), illetve Vincze (30.), Hideg R. (31., 49.)



D.M.A.C Dunaalmás - Kocs KSE 6-1 (3-1)

Dunaalmás, vezette: Csákány I. (Szenkovics Sz.)

Dunaalmás: Kovács - Sáling K., Gerencser, Sáling G., Péter (Adorjáni 68.), Kozenkow, Doma M. (Szelőczey 65.), Végh, Szuri (Doma P. 73.), Mezei, Bozori.

Kocs: Pénzes - Kalmár, Hörömpöli (Schrail 68.), Ábrahám, Kvittung G., Tóth (Lévai 68.), Karsai, Gombik, Kovács, Jeremiás, Kvittung T.

Gólszerzők: Doma M. (13.), Végh (26., 59, 65.), Szuri (39.), Doma P. (74.), illetve Ábrahám (27.)

Rédei KSE - Szákszendi SE 3-8 (2-3)

Réde, vezette: Szabó G. (Szűr B.)

Réde: Egri - Antal (Vankovics 45.), Piokker, Buda, Czigány M. (Takács D. 80.), Major, Kiss, Takács B., Horváth, Balogh (Czigány T. 52.), Varga (Köbli 72.)

Szákszend: Varga (Teberi 45.) - Marton Kocsis 50.), Szécsi, Klestenitz (Farkas L. 75.), Müller, Farkas P. (Klestenitz 45.), Kiss Zs.(Habos 72.), Kovács Zs., Petrás (Cseh 67.), Szabó, Kiss J. (Kovács R. 62.)

Gólszerzők: Horváth (21., 32., 82.), illetve Klestenitz (5., 65.), Marton (30., 37., 47.), Kiss J. (56., 58.), Kocsis (83.).