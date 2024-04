Az elmúlt forduló mérkőzései úgy alakultak, hogy a tabella élén pontazonosság alakult ki, csak hogy a lehető legizgalmasabban alakuljon a megye egy bajnoksága. A pontokat vesztő Nyergesújfalu hazai pályán javítaná a kecskédi botlását, ám szerencsétlenségükre az esztendő legeredményesebb csapata, a Bábolna látogat hozzájuk. A vendégek az előző héten hullajtottak először pontokat idén, sőt, először kapitulált a védelmük is. A nyergesieknek minden mérkőzésük élet-halál harccal érhet fel a hátralévő fordulókban, ha szeretnének az élen végezni, a hétvégén is szükségük lesz a három pontra.

A tataiakra (csíkosban) nehéz meccs vár hétvégén a megye egyben

Fotó: Zetovics Márió

A forduló nyitómérkőzésén a 2024-ben már két győzelmet is arató, de hazai pályájukon továbbra is nulla pontos Vértesszőlős éppen a Nyergesújfalu ellen pontot rabló Kecskéd alakulatát fogadja. A hazaiak játéka egyértelműen feljavult az őszi szezonhoz képest, ami azonban számukra fontosabb, ez jó eredményekkel is párosult eddig. Ember legyen a talpán, aki biztosra meg tudná mondani ennek a találkozónak a végkimenetelét. A Koppánymonostor két hét szünet után lép pályára a sebzett vadnak tűnő Almásfüzitő ellen. Itt már, ha nem is teljesen egyértelműen, de látható egy kisebb esélyesség a hazaiak javára, kérdés, hogy jót tett nekik a szabadnapos hétvége, vagy visszavetette őket.

A Tát gárdája továbbra is egy győzelmet tud felmutatni a tavaszi szezonban, az összes többi mérkőzésén vesztesként hagyták el a pályát. Nagy bravúrra lenne szükségük a Zsámbék otthonában, ha a pontjaik számát növelni szeretnék, főleg, hogy a hazaiak még mindig nem tettek le az aranyérem megszerzéséről. A tavaly még az NBIII-ban vitézkedő zsámbékiak a múlt heti fordulóban jó játékkal tudtak győzni, ha tartani tudják a formájukat és a helyzeteiket nagyobb aránnyal használják ki, akkor újabb győzelemmel örvendeztethetik meg a szurkolóikat.

Ez lesz a megye egy hétvégéjének legjobb meccse?

A jobb gólkülönbségének köszönhetően listavezetővé előlépett Tata gárdája a Sárisáp otthonába látogat, ahol egész biztosan nem lesz könnyű dolguk. A hazaiak remek formában vannak, az elmúlt két találkozójukon tizenkét gólt rámoltak be az ellenfelek hálójába, miközben egyet sem kaptak. Ha választanunk kellene, hogy melyik összecsapás lesz a legizgalmasabb a fordulóban, mindenképpen erre tennénk le a voksunkat.

A ligautolsó esztergomiak a szintén rossz formában lévő Vértessomló otthonában szerepelnek, mindkét csapatnak eltökélt célja lehet, hogy most kijjebb másznak a gödörből. Az esztergomiak együttese rengeteg fiatal focistából áll, egyszer (vagy többször) valószínűleg ki fog jönni nekik a lépés. Természetesen a somlóiaknak ugyanez a szándékuk, nem valószínű, hogy védekező futballt láthatnak majd a kilátogató szurkolók.

Területi I. osztály, 20. forduló

Április 13., szombat, 16 óra

Vértesszőlősi Sportegyesület - Wati Kecskéd SE

Hagymási Zoltán, a Vértesszőlős vezetőedzője: — Ismét egy idegenbeli győzelem után vagyunk, remélem ez nem tesz minket görcsössé és felszabadultan fogunk tudni majd játszani. Bízunk a három pont megszerzésében, amivel meg tudnánk szerezni az első hazai győzelmünket. Jó állapotban edzettünk, jól dolgoztunk a héten, bizakodó vagyok.

Április 14., vasárnap, 13 óra

Koppánymonostori SE - Almásfüzitői SC

Vígh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: — Múlt héten szabadnaposak voltunk, így volt két hetünk felkészülni. Az edzéseink minőségben és hangulatban is jól teltek. Az utolsó két mérkőzésünkön jól teljesítettünk, remélem folytatni tudjuk a jó játékot. Jól ismerjük a hétvégi ellenfelünket, az erősségeit és a gyengeségeit egyaránt, nem lesz könnyű dolgunk ellenük. Mindent megteszünk a győzelem érdekében és szeretnénk örömet okozni a szurkolóinknak.

Április 14., vasárnap, 16 óra

Zsámbéki Sport Klub - DG Tát

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: — A védekezésünk hétről hétre folyamatosan javul, de a támadójátékunkkal akadnak még gondok. Sokszor jutunk el helyzetekig, de a befejezésekkel még gondjaink vannak. Ha ezen nem tudunk változtatni a hétvégén, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz.

Nyergesújfalu SE - Bábolnai SE

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: — Jó hangulatú, intenzív edzéseink voltak a héten, aminek nagyon örültem. Azzal, hogy a Tata utolért minket, lekerült a nyomás a csapatról, és ez érződött a lelkiállapoton is. A tavasz legjobb mutatóival rendelkező, veretlen csapatát fogadjuk. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy ne kerüljünk ponthátrányba az első helyért folytatott versenyfutásban.

Sárisápi BSE - Tatai AC

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: — Komoly erőpróba vár ránk. Kiváncsi vagyok, hogy mit tudunk a pályára kivinni a bajnokság legerősebb kerete ellen. Vannak sérültjeink és betegeink, de megpróbálunk egy jó meccset játszani a listavezető ellen.

Vértessomló - FC Esztergom

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: — Nagyon fontos meccs vár ránk, szeretnénk itthon tartani mind a három pontot. Nem lesz könnyű dolgunk a fiatal Esztergom ellen, de mindent megteszünk, hogy megszakítsuk a rossz sorozatunkat.