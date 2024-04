Rendkívül gólgazdag találkozóval kezdődött hétvégén a vármegyei első osztály aktuális fordulója. Az első helyre hajtó Tata hazai pályán ugyan vezetett a szünetben, de a vendég Vértessomlónak több lehetősége is adódott. A második játékrész elején végül összejött nekik az egyenlítés, de ez inkább felpiszkálta a hazaiakat, akik kinyitották a gólcsapot. A kifejezetten jó iramú megye egyes mérkőzésen a hazaiak öt találatnál álltak meg végül, de az utolsó szó a vendégeké volt, de a későn érkező góljuk már csak a kozmetikázásra volt elegendő.

A tataiak (csíkosban) a második félidőben felőrölték megye egyes riválisukat

Fotó: Zetovics Márió

A Nyergesújfalu az élről várhatta a fordulót, azonban nagyon megszenvedtek a Kecskéd otthonában. Olyannyira, hogy végül csak egy ponttal tudtak távozni a rendkívül eseménydús mérkőzés után. Fél óra játék után már 2-2 volt az eredmény, akár egy gólzivataros találkozó is lehetett volna, ám egyetlen találat sem született ezután. Az első helyen pontazonosság alakult ki a Tata és a Nyergesújfalu között.

A Sárisáp tartotta a jó formáját, ahogyan Gyebnár Gergelynek is maradt még a tarsolyában a múlt héten rúgott öt találata után. A tátiak ugyan jól tartották magukat, de a végén bedarálta őket a sárisápi együttes, bár a végeredmény kicsit csalóka lehet. A Vértesszőlős magabiztosan nyerte az alsóházi rangadót, míg a Zsámbék az Almásfüzitő otthonából hozta el a három pontot és tapad az élen lévők nyakára. A Bábolna két hét pihenő után tért vissza, és talán megzavarta őket a hosszabb szünet, ugyanis megkapták az első góljukat idén, de ami még fájóbb a számukra, hogy ők is ugyanennyit tudtak szerezni

Területi I. osztály, 19. forduló

Tatai AC - Vértessomló 5-2 (1-0)

Új úti Sporttelep, Tata, vezette: Katona B. (Farkas B., Lovas G.)

Tata: Csákány - Németh, Márton, Hegedűs (Szabó 46.), Nagy, Mészáros (Tóth 68.), Bogár (Kisék 68.), Horváth (Zuggó 46.), Visnyovszki (Víg 46.), Mártonfi, Hajas. Vezetőedző: Wéber Roland

Vértessomló: Ámorth - Nagy, Eigner (Erl 86.), Erdei, Koller, Antalovits (Murányi 60.), Szolga (Beigelbeck 76.), Batin, Kovács, Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza

Gólszerzők: Mártonfi (28., 77.), Szabó (57.), Mészáros (63.), Nagy (81.) illetve Antalovits (49.), Koller (83.)

Jók: Csákány, Bogár, Mártonfi, Nagy, Mészáros, Márton, illetve mindenki

Wéber Roland: — Labdabirtoklásban és játékban is több volt bennünk, ami igazán csak a második félidőre hegyesedett ki. A bekapott gól felébresztett minket és végre olyan lett a támadójátékunk is amilyet vártunk. Van még miben fejlődnünk és szeretnénk is. Gratulálok a csapatnak és győzelmünket Csiaki Helga születésnapjára ajánljuk.

Jók: Csákány, Bogár, Mártonfi, Nagy, Mészáros, Márton, illetve mindenki

Nagy Géza: — A meleg időhöz képest nagyon jó iramú mérkőzés volt, a semleges nézők is jól szórakozhattak. Mindent elkövettünk, hogy megnehezítsük a tataiak dolgát, az első félidőben több lehetőségünk is volt. Az utolsó húsz percre elfogytunk. A Tata megérdemelten győzött, de a különbséget túlzónak gondolom.

Almásfüzitői SC - Zsámbéki Sport Klub 1-2 (0-1)

Almásfüzitő, vezette: Áy J. (Sirokmán A., Györe D.)

Almásfüzitő: Szűcs (Kohár 46.) - Nagy, Bruckner (Péter 79.), Kottra, Farkas (Aschenberenner 86.), Sallai, Sinkó, Galambos, Fekete (Ozoróczi 79.), Bihari, Gálik. Vezetőedző: Szalai Gábor

Zsámbék: Tugyi - Yürekli (Magyar 64.), György, Marticsek, Kerezsi (Bíró R. 64.), Orosházi, Barlangi, Kósa Szilágyi (Veréb 75.), László, Csóh (Szűcs 46.), Mártonfi (Biró Á. 64.). Vezetőedző: Bodó László

Gólszerzők: Ozoróczi (92.) illetve László (7.), orosházi (70.)

Jók: Fekete, Sinkó, Kottra, illetve György, Marticsek, Orosházi, Barlangi

Szalai Gábor: — Az alacsony színvonalú, de küzdelmes mérkőzésen egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokaspiráns csapatnak. Végül a nagyobb rutinjuknak köszönhetően nyert a Zsámbék, teljesen megérdemelten vitték el a három pontot. Gratulálok nekik.

Bodó László: — Egy olyan mérkőzésen vagyunk túl, amelyet a második félideji játékunk alapján gólokkal kellett volna megnyernünk. Szűcs Péternek mielőbbi felépülést, a hazai csapatnak pedig sok sikert kívánok.

DG Tát - Sárisápi BSE 0-4 (0-1)

Duna-Gerecse Sporttelep, Tát, vezette: Farkas B. (Balázs P., Faragó Gy.)

Tát: Koller - Kopányi, Farkas, Tirpák, Dékány, Bokros (Izsó 61.), Jámbor, Gágó, Jónás (Zoltai 75.), Páldi, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre

Sárisáp: Sándor - Cserven (Kara 79.), Szlovák (Katona 46.), Papp, Bartl, Wend, Válent, Gyebnár (Yousif 76.), Sándor (Farkas 79.), Karcagi (Jurásek 20.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László

Gólszerzők: Sándor (33.), Gyebnár (60.), Válent (78.), Farkas (88.)

Jók: Páldi, Jámbor, Dékány, illetve Jurásek, Katona, Farkas

Kun Imre: — Az utolsó 15-20 percben fölénk tudott nőni játékban a Sárisáp, ettől függetlenül úgy gondolom, nincs ekkora különbség a két együttes között. Szerencsétlen gólokat is kaptunk, mi pedig mindent kihagytunk.

Fenyvesi László: — Az eredmény azt mutatja, hogy folytattuk múlt heti játékunkat, de valójában meg sem közelítettük azt. Koncentráció nélkül, tompán futballoztunk és szerencsére is szükségünk volt a mai három ponthoz.

FC Esztergom - Vértesszőlősi Sportegyesület 0-3 (0-1)

Sporttelep, Esztergom, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Uracs R.)

Esztergom: Gecse - Révész, Várszegi, Haas, Füzesi (Szén 70.), Tömör (Torma 70.), Sisa (Tóth 46.), Janzó (Horváth 60.), Bugjó, Imre, Bereczki (Dani 60.). Vezetőedző: Spóner József

Vértesszőlős: Abuzareefa - Batics B., Gréczi (Magyarics 71.), Batics A., Bogdán, Keleti, Galambos (Kovács 80.), Kocsis, Nagy (Németh 46.), Polyák, Antal. Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Gólszerzők: Batics A. (8.), Németh (54.), Bogdán (55.)

Jók: Imre, Tóth, illetve Abuzareefa, Batics A., Batics B., Antal

Spóner József: — Sajnos ma tompák voltunk fejben, rossz döntések tömkelegét hoztunk az egész mérkőzésen. Gratulálok a Vértesszőlősnek, megérdemelten győztek.

Hagymási Zoltán: — Jól kezdtük a mérkőzést, korán megszereztük a vezetést, de ezután feszültté váltunk, kapkodtunk. A második félidő elején aztán eldöntöttük a találkozót, sőt, a végén még voltak helyzeteink újabb gólokat lőni. Ismét nem kaptunk gólt idegenben, ez örömmel tölt el.

Wati Kecskéd KSE - Nyergesújfalu SE 2-2 (2-2)

Kecskéd, vezette:Derecskei B. (Kis B., Kun P.)

Kecskéd: Cseszneg - Neckernusz, Fóthi (Harsányi 46.), Fábián, Greskó (Gyenes 81.), Plotár, Pető (Schmidt 70.), Kovács, Berki, Tomayer (Vadkerti 32.), Hagymási (Gacs 69.). Vezetőedző: Linczmaier László

Nyergesújfalu: Borsiczki - Cseh (Motuz 74.), Hajnal, Szőke (Tóth 30.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai (Hetzmann 74.), Molnár, Raffai, Manga. Vezetőedző: Grálicz Ferenc

Gólszerzők: Neckernusz (9.), Hagymási (16.), illetve Manga (14.), Szőke (30.)

Jók: mindenki illetve Hajnal, Molnár, Szoboszlai, Mann

Linczmaier László: — Régen játszottunk ilyen parázs, eseménydús meccset. Mindkét csapat előtt le a kalappal, nagyot küzdöttek. A vendégek birtokolták többet a labdát, de a nagyobb lehetőségeink nekünk voltak. Ezt kell folytatnunk a jövőben, de nem lesz könnyű, mert öt játékosunk is kiesett a jövő hétre.

Gálicz Ferenc: — Két sérült játékossal térünk haza, és megúszta az ellenfél négy sárgával, kiállítás nélkül. Olyan derék magasságú belépőt nem sikerült észrevenni, ami miatt cserélnem kellett, de látványos, szándékos könyöklés is csak sárgát ért ma. A Kecskéd azt játszotta amit kell, és amit hagynak egy ilyen meccsen, de az nem viszi előre a megyei focit, ha a játékvezető nem védi meg a játékosokat, hiszen ez amatőr osztály, másnap mindenkinek dolgozni kell menni. Hozzáteszem, hogy nem ezért lett döntetlen a meccs, hanem mert két óriási egyéni hibából kaptunk két gólt, ezért pedig csak magunkat okolhatjuk.

Bábolnai SE - Lábatlani ESE 1-1 (1-0)

Bábolna, vezette: Urbanics Á. (Szabó B., Patócs D.)

Bábolna: Váczi - Karvaj, Bognár, Maruzs, Czeglédi, Prácser (Rabi 72.), Szendi, Polgár, Lanzerdorfen, Végh (Németh 57.), Szabó. Vezetőedző: Józsa Péter

Lábatlan: Órai - Varga, Gimesi (Kecskés 81.), Kovács (Barnóczki 90.), Janusz (Bánhidi 78.), Váli, Galba (Nyergesi 92.), Budaházi, Király, Deme, Fábián-Nagy. Vezetőedző: Karcagi Pál

Gólszerzők: Maruzs (33.) illetve Váli (56.)

Jók: senki, illetve mindenki

Józsa Péter: — A meddő mezőnyfölényben játszottunk, de nem tudtunk kialakítani igazi helyzeteket, amikből gólokat szerezhettünk volna. Megérdemelten távozott tőlünk az ellenfél az egy ponttal.

Karcagi Pál: — Fegyelmezett és alázatos játékkal sikerült egy pontot szereznünk egy nagyon erős csapat otthonában. Gratulálok a srácoknak!