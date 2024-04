Az Ultra Milano-Sanremo egy 282 kilométeres verseny. A Spartathlonnál is hosszabb, 36 kilométerrel. Eredetileg egy országúti kerékpárverseny Olaszországban, melyet 1907-ben rendeztek meg először, és ami egyike az öt legnagyobb presztízzsel rendelkező egynapos kerékpárversenynek. Az ultrafutók azonban nem maradhattak ki a jóból, így 2014-ben először számukra is megrendezték a megmérettetést. Az idén, 10 évvel később, Maráz Zsuzsi is ott állt a rajtban pénteken reggel, hogy aztán 282 kilométerrel később abszolút másodikkét és a leggyorsabb nőként célba érhessen a versenyen.

Maráz Zsuzsi végül a leggyorsabb nőként az abszolút 2. helyen ért célba a 282 kilométeres versenyen

Forrás: Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület/Facebook

Az idei versenyt az ausztrál Lachlan McDonald nyerte, aki szombat este 21.48-kor lépte át a célvonalat. Tőle csupán 8 perccel „maradt le” az esztergomi édesanya, edző és futóamazon, aki így 21.56-kor ért célba.

Maráz Zsuzsi nem ismer lehetetlent

A most 53 éves esztergomi édesanya, edző, sportoló ötször indult az ultrafutás leghíresebb versenyén, a Spartathlonon, amelyen minden alkalommal a dobogóig futotta magát: volt már harmadik, második, 2018-ban és 2019-ben pedig legjobb női teljesítőként ért célba. Zsuzsi ráadásul a Spartathlon dupláját is lefutotta, összesen 490 kilométert megtéve, a görögországi Phidippides Runon. Maráz Zsuzsanna 2021-ben vehetett át Pro Urbe-díjat Esztergomban.