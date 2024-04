Az előző hétvégén rendezték a ladarúgó megyei harmadosztály 19. fordullóját. Az északi divízió eredményei nem okoztak meglepetéseket, az összes mérkőzést a tabellán előrébb elhelyezkedő csapatok nyerték. Az első helyezett Naszály SE 6 góllal szárnyalta túl az utolsó Bajót Szikra SE-t, Lakatos Sándor mesterhármast szerzett, a Bajót háza táján pedig Herceg Erik Norbert mentette meg a csapatának becsületét. Nem volt kérdés, hogy melyik együttes teljesített jobban a pályán, a naszályiak győzelme várható volt. A tabella második pozícióját elfoglaló Pilismarót szintén hatszor talált be ellenfele kapujába. A Héreg FC egy szépítő találatot tudhatott magáénak, ahogy azt Bajót is tette a Naszály ellen. Érdekes, hogy észak két legerősebb csapata ugyanolyan végeredménnyel zárta le az összecsapásokat, és mindkét meccsen volt játékos, aki három alkalommal juttatta be a bőrt a hálóba. Oroszlány nem csak a szombati kosárlabda-mérkőzést hozta le sikeresen, Süttőt 3-1-re verték meg labdarúgásban, hazai pályán. Észak legszorosabb találkozóját a TABAK és a Szomód vívta, köztük csak 1 gól döntött, előbbiek javára. Ezzel a győzelemmel 1 pontra közelítették meg összetettben a Pilismarót SC-t. A Széchenyi TSE csapatánál jól működött a kémia, négy góljukból mindegyiket más játékos tudta belőni, ahogy a Vértestolna klubjánál is két külön játékos szerezte a két találatukat, azonban ez a döntetlenre sem volt elég.

Északon sok meglepetés nem volt, délen azonban az Ete szép labdarúgást mutatott a követőknek

Fotó: Zetovics Márió

Az Ete megverte az első helyezettet

Délen egyből egy nagy győzelemmel indult a forduló. A második Etei SE 5-2-re verte a mezőnyt vezető Dunaalmást, így az előnyük 4 pontra apadt. Gyüszi Levente, Ete játékos már az első percben átverte Dunaalmás kapusát, ez megalapozta nagy önbizalmukat a meccs folyamán. A forduló végeztével az Ete és a Császár pontegyenlőséggel áll egymás mögött, a következő mérkőzéseik izgalmasan fognak alakulni. Ebben a divízióban is látható volt egy 6-1-es eredmény, a Banai KSK a Bokod ellen tudott gólzáport okozni. Nyári Roland és Ress István két-két alkalommal juttatta a labdát a kapufák közé. A hétvége egyetlen döntetlenjét Réden láthatták a szurkolók, a Rédei KSE és Csémi SE közötti megmérettetésen egyik csapat sem tudott egynél több gólt szerezni. A meccset a Csém megnyerhette volna, azonban a párharc végén, a 81. percben Varga Richárd mentette meg Réde együttesét a vereségtől.

Eurotrade Solar Területi III. osztály, észak, 19. forduló

Bajót Szikra SE - Naszály SE 1-6 (1-4)

Esztergom, vezette: Szolonka S. (Baranyai L., Tar P.)

Bajót: Csökmei (Mboma 35.) - Figueira (Sampaio 46.), Cunha, André (Buja 77.), Chissola, Israel, Rácz, Francisco, Tati, Imbinga, Vicente.

Naszály: Véber - Jószai (Kozma 68.), Kóródi (Vas 68.), Babai A., Németh, Nagy G., Nagy F. (Széntó 68.), Kóródi, Seres (Rőczei 32.), Szirony (Babai B. 46.), Lakatos.

Gólszerzők: Imbinga (21.), illetve Lakatos (9., 38., 69.), Nagy F. (13., 34.), Babai A. (90.)

Héreg FC - Pilismarót SC 1-6 (1-3)

Héreg, vezette: Csákány I. (Kollár G., Rabecz T.)

Héreg: Arnóczky - Novák, Nagy, Háder, Nemes (Kapitány 65.), Erl, Halmi, Darók-Székelyhidy, Herceg, Szijártó, Herendi (Kovács 46.)

Pilismarót: Kabai - Kovács, Kneiszel, Laskai (Meszes M. 67.), Sáros (Schubauer 60.), Eichenvalder K., Országh, Eichenvalder R., Vogel, Méhes (Pál 75.), Varga (Meszes Gy. 60.)

Gólszerzők: Herceg (29.), illetve Eichenvalder K. (22., 25.), Eichenvalder R. (30., 39., 47.), Varga (52.)

Oroszlányi SZE - Süttői SC 3-1 (2-0)

Oroszlány, vezette: Tamási D. (Janovics Á., Bódi B.)

Oroszlány: Szabó - Frigur, Demeter (Sztankó 46.), Török, Járóka, Sárközi, Lakatos, Rácz, Pöck (Fitykus 46.), Varga, Dobai (Molnár 64.)

Süttő: Styecz - Eberst, Viszolai, Vajda, Petrányi, Tóth P., Horváth, Tóth K. (Bácskai 76.), Szabó (Jánoska 76.), Pató, Cziván (Hajdu 67.)

Gólszerzők: Sárközi (2.), Járóka (38., 89.), illetve Tóth P. (48.)

TABAK - Bar-Nul Szomódi SE 2-1 (2-0)

Tokodaltáró, vezette: Urbán Á. (Fekete B., Csizi M.)

TABAK: Farkas - Felföldi G., Pásztor, Zima, Felföldi B., Kara K. (Kun 85.), Kőrösi (Mohács 71.), Boldizsár (Kara L. 53.), Felföldi Á. (Szabó 90.), Horváth, Török.

Szomód: Alapi - Szőnyi (Dományi 79.), Homojovszki, Holecz, Bogdán, Metzger, Gulyás, Lengyel (Andai 46.), Nagy (Molnár 79.), Michl, Clerc (Sáhó 46.)

Gólszerzők: Kara K. (20.), Horváth (36.), illetve Homojovszki (60.)

Széchenyi TSE - Vértestolnai TE 4-2 (1-0)

Tatabánya, vezette: Holczhacker A. (Mátyus G.)

Széchenyi TSE: Farkas - Dávid (Együd 46.), Benő (Simó 63.), Méhész, Szántó, Locker (Magyari 63.), Baumgarten, Kósa, Vendégh, Pápai, Hagymási.

Vértestolna: Juhász - Piff, Iványi K., Laczkó, Iványi J., Áprili, Tóth, Erdős, Steiner, Pszota (Simon 46.), Goldschmidt (Kindler 69.)

Gólszerzők: Baumgarten (6.), Együd (57.), Benő (60.), Méhész (83.), illetve Piff (63.), Iványi J. (77.)

Eurotrade Solar Területi III. osztály, dél, 19. forduló

Etei SE - D.M.A.C Dunaalmás 5-2 (4-1)

Ete, vezette: Horváth I. (Kiss Cs., Györe F.)

Ete: Sulyok - Vági, Szimler (Tóth 77.), Takács B., Horváth (Szabó M. 46.), Gyüszi, Szabó P., Járóka (Baráth 68.), Stamler, Szíjj, Takcs K.

Dunaalmás: Erdősi - Kovács, Sáling, Péter, Kozenkow (Gerencsér 62.), Doma (Sáling 66.), Végh, Szuri, Bozori (Mészáros 72.), Bernáth, Mezei.

Gólszerzők: Gyüszi (1., 45.), Takács B. (22.), Takács K. (26.), Vági (47.), illetve Végh (51.)

Kiállítva: Erdősi (29.)

Bakonyszombathely KSE - Dad SE 5-3 (5-2)

Bakonyszombathely, vezette: Györe F. (Horváth I., Szalai B.)

Bakonyszombathely: Szalay (Polgár 75.) - Áment, Takács (Nebehaj 75.), Árki, Nyári, Kovács, Pásztor, Mészáros I., Dróth (Borszuk 53.), Vida, Mészáros T.

Dad: Györök - Ginder, Szalontai, Török, Ambrus, Bagi, Csiszár, Bánhegyi, Bierbauer, Hujber, Hastó.

Gólszerzők: Vida (6.), Mészáros T. (16., 25., 34.), Dróth (20.), illetve Hastó (28., 69.), Török (50.).

Kocs KSE - Császári SE 0-4 (0-1)

Kocs, vezette: Kiss D. (Lakatos Z., Szűr B.)

Kocs: Schrail - Veres, Hörömpöli (Lévai 82.), Kvittung T., Kvittung G. (Tromposch 58.), Karsai (Hatvan 86.), Gombi, Kovács, Jeremiás, Eszlári (Motil 58.), Tóth (Pénzes 72.)

Császár: Karászi - Hideg R., Kiss (Szekeres 67.), Rendes (Bauer 79.), Lázár, Pinzaiu, Pásztor (Kalucza 58.), Horváth, Nagy I., Nagy B. (Vincze 67.), Marczin (Hideg Zs. 51.)

Gólszerzők: Kiss (27.), Pásztor (50.), Vincze (75.), Bauer (86.)

Bokod FCE - Banai KSK 1-6 (1-2)

Bokod, vezette: Nagygellér M. (Szenkovics Sz.)

Bokod: Lázár - Pintarics, Bognár, Gruber, Magyarcsik (Ihász 76.), Kese, Krotki, Steili, Cser (Erdős 73.), Molnár R., Molnár Cs.

Bana: Molnár - Brulich, Nyári, Póner (Varga P. 32.), Varga G. (Békási 70.), Vincze, Szarvas E., Dobai (Rózsahegyi 79.), Róth, Szarvas P., Ress.

Gólszerzők: Pintarics (ög, 48.), Krotiki (18.), illetve Nyári (8., 54.), Szarvas E. (42.), Nyári (54.), Ress (76., 78.)

Rédei KSE - Csémi SE 1-1 (0-0)

Réde, vezette: Tomacsek B. (Kalics G.)

Réde: Egri - Piokker, Buda, Sáhó, Renner, Major, Takács, Köbli (Czigány 46.), Balogh D., Balogh M., Varga.

Csém: Farkas - Simon, Kucsik (Hegyvári 73.), Balázs A., Török, Balázs K., Gerencsér, Kollár (Billig 46.), Torday, Soós, Bagi.

Gólszerzők: Varga (81.), illetve Balázs K. (64.)