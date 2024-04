Az utolsó percben dőlt el a végletekig kiélezett kosárlabda-mérkőzés, az MVM-OSE Lions diadalt aratott a lelkes hazai szurkolók előtt. Az összecsapás első negyede kiélezetten alakult, közel volt egymáshoz a két együttes. Az irányító és a center, azaz Riddley és Polutak között működött a kémia, szép és hasznos elzárásokkal tudták megzavarni ellenfelüket. A negyedben a kaposváriak többet faultoltak, Riddley-t kétszer is „megtalálták” egy keményebb manőverrel. A nyitóperiódust a hazai oroszlánok vitték.

Az Oroszlány és Kaposvár összecsapásán kiszámíthatatlan kosárlabda volt a jellemző

Fotó: Hoffartne Kati / Forrás: MVM-OSE Lions

A második felvonást a hazai együttes lassabban kezdte, ettől függetlenül az első pár perc újfent izgalmasan alakult. Ahogy haladt előre a második negyed, úgy kezdett el kapkodni és hibákat véteni az OSE. Lepattanózásban rendre alul maradtak és a valamivel tisztább dobásokat is többször elrontották. A kaposváriak a festékben is hatásosabban kezdték el szórni a kosarakat, ami alapján elmondható, hogy a hazaiak nem védekeztek megfelelően. A meccs ezen szakaszát a Kaposvár nyerte 12 ponttal.

A harmadik negyedben az OSE támadásban jobban indított, lendületesebbek és koncentráltabbak voltak. A védekezés azonban így sem volt kiemelkedő, a védőlepattanókat nem sikerült sikeresen leszedniük, ellenfelük ezt büntetve kihasználta és pontokra váltotta a megszerzett labdákat. A hárompontosok az OSE részéről nem záporoztak, több kísérletet is tettek a vonalon túlról, azonban ez dobószázalékban és pontokban nem mutatkozott meg. Az Oroszlány a 3. negyed lezárásáig 62 pontot írt fel a táblára, a Kaposvár neve mellett pedig 65 volt olvasható.

Elképesztő izgalmakat hozott az utolsó negyed

A negyedik negyedben a palánk alatti hatásosság sokat javult az OSE részéről, a Kaposvár elrontott kísérleteit már össze tudták szedni és szép kontrákat indítottak meg. A mérkőzés körömrágósan haladt a lezárásig. A Kaposvár sok labdát adott el, amit az OSE ki is használt. Megérezték a siker lehetőségét, látták, a dobásaikat pontosabban fejezték be és megnyerték a mérkőzést.

Megszerezte a győzelmet az MVM-OSE Lions a hazai közönségük előtt

Fotó: Hoffartne Kati / Forrás: MVM-OSE Lions

Kosárlabda, Férfi NB I./A, playout, 1. forduló

MVM-OSE Lions–Kometa Kaposvári KK 83-79 (25-22, 16-28, 21-15, 21-14)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 971 néző, vezette: Kapitány G., Makrai M., Török D. OROSZLÁNY: RIDDLEY 23/3, Balsay 5/3, GHOLSTON 17/9, Stevenson 7/3, POLUTAK 19/3. Csere: Thomas 9/3, RUJÁK A. 3/3, Szabadfi, Illés. Edző: Váradi Kornél KAPOSVÁR: Krnjajszki 1, EADDY 17/12, PAÁR 14/9, Filipovity 9/3, KOPRIVICA 12. Csere: Jean-Marie 10, Halmai 3, JACKSON JR. 13/3, Szőke, Fehérvári. Edző: Dalibor Damjanovic Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–3, 6. p.: 15–9, 7. p.: 15–17, 10. p.: 25–22, 14. p.: 28–32, 18. p.: 35–46, 21. p.: 43–50, 25. p.: 55–58, 29. p.: 60–62, 32. p.: 67–67, 38. p.: 73–77, 40. p.: 81–78. Kipontozódott: K. Thomas (38.), illetve Jackson Jr. (40.).

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – Nem tett jót a csapatomnak a két hét szünet, hiszen elveszítettük az alapszakasz végére megtalált ritmust. A gyengébb első félidő után a másodikban már csapatként játszottunk, harcoltunk egymásért. A lepattanócsatát ugyan csúnyán elveszítettük, de a labdaszerzésekkel ezt kompenzálni tudtuk. Külön kiemelném Ruják Andrást, akinek a második félidei védekezése tartást adott a csapatnak. Köszönjük a támogatást szurkolóinknak is.

Dalibor Damjanovic: – A mi győzelmünk sem lett volna érdemtelen, de a végén nem volt szerencsénk, tiszta dobásaink maradtak ki. Ez nem igazi hiba, az viszont már az, hogy az első negyedben hét labdát adtunk el, összesen pedig 18-at, ami három meccsre is sok. A célunk pedig éppen az volt, hogy ezt elkerüljük, hiszen az OSE nagyon erős gyorsindításban. Ennek ellenére a mérkőzés nagy része a terveink szerint alakult, sokáig vezettünk, de amikor előnyben voltunk, sok apró hibát követtünk el. Büszke vagyok a csapatomra, hiszen sérülések miatt nem tudtunk megfelelően eddzeni, de ha a továbbiakban is így játszunk, nem lesz okunk az aggodalomra.