Szabó Zsolt a Komáromi FC első csapatkapitánya volt. Szerepelt a megye első osztályú bajnokságot nyert együttesben és az NB III.-as csapatban is. Még most is sokan emlegetik vele kapcsolatban az 1996-ban, Bakonycsernyén rúgott hatalmas gólját is. Tiszteletére a komáromi öregfiúk valamennyi játékosa 2-es számú mezben lépett pályára a szombati tornán. A rendezvény idején számos korabeli újságcikket, köztük a 24 Órában is megjelenteket elolvashattak a szurkolók.

Szasza bombagóljáról szóló tudósítás a 24 Órában

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra