Remek formában várta a találkozót a Komárom VSE, ráadásul egy hosszú negatív szériában lévő gárdát fogadtak a Molaji Sporttelepen. A hazaiak az idén lejátszott hat mérkőzésükből egyet sem veszítettek el, nem lehetett túlzó esélyesebbnek kikiáltani őket.

Bár nem kapott ki a Komárom VSE, de győzniük sem sikerült

Forrás: Komárom VSE/facebook

A Balaton-partiak azonban lehűtötték a kedélyeket egy gyors gólnak köszönhetően, az így kialakult egy gólos előny ki is tartott nekik a szünetig. A második játékrész elején hármat is cserélt Burányi Tamás, ami meg is hozta az eredményt, nem sokkal később ugyanis sikerült egalizálni. A mérkőzés hátralévő részében már nem változott az eredmény, így továbbra is őrzi idei veretlenségét a KVSE, bár ezúttal talán többre számítottak a pontosztozkodásnál.