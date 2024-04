Korábban már írtunk róla, hogy Jackl Vivien hatalmas egyéni csúcsot úszott 1500 méteren gyorson, most azt a teljesítményét is felülmúlta, de már 400 méteres vegyesúszásban. A tatabányai csodatini 4:34.96-tal, a világ idei második legjobb idejével, saját egyéni csúcsát is lehagyva az egész mezőnyt maga mögé utasította. A második helyen célba érő Telegdy-Kapás Boglárka - aki nem mellesleg a címvédője volt a számnak - négy másodperccel lemaradva csapott be a második helyre.

Elképesztő teljesítménnyel hagyta le a legnagyobbakat is Jackl Vivien

— Hát én nem ezt terveztem. Az olimpiai A-szint volt a cél, nem gondoltam, hogy ezt ennyivel sikerül megúsznom. Olyan 4:36.70 körüli időre gondoltam, szóval ez az időeredmény most nekem is döbbenetes — nyilatkozta rögtön a verseny után a közmédiának a TVSE úszója.

Jackl Vivien az új Egerszegi Krisztina?

Nem mellesleg ez az a versenyszám, amelyikben Hosszú Katinka korábban az egész világot tönkreverve halmozta az aranyérmeket. A tatabányai úszó elárulta, hogy az ötödik helyen végző, és Vivien mögött 12 másodperccel lemaradó Hosszú Katinka, valamint Telegdy-Kapás Boglárka is gratuláltak neki, akik már vetélytársat látják benne. Jackl Viven tehát úgy úszta meg az olimpiai szintet, hogy a kora alapján még mindig csak serdülő korosztályú. A kvóták kiosztására később kerülhet sor.Nem véletlenül mondták róla korábban, hogy ő lehet az új Egerszegi Krisztina.