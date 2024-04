A Komárom-Esztergom vármegyei másodosztályban ismét pályára lép a listavezető Mocsa KSE, akiknek a húsvéti fordulóban elmaradt a Baj KSE elleni mérkőzésük. Ezúttal a Piliscsév otthonában gyűjtögethetik tovább a megye kettő aranyérméhez még hiányzó pontokat. Az őket eddig egyedüliként legyőző és második helyen álló Dunaszentmiklós nincs jó formában. Bár a három pontot legutóbb bezsebelték az utolsó helyezett otthonában, csak a hosszabbítás másodperceiben jött számukra a győzelem. A hétvégén újabb nehéz mérkőzés vár rájuk, hiszen a stabilan a felsőházhoz tartozó Ászár otthonában lépnek pályára. A jelenlegi harmadik Környe Bajra látogat, ami szintén nem ígérkezik sétagaloppnak.

Remek formában várja a megye kettő folytatását a Tatabányai Vasas (pirosban)

Fotó: Flajsz Peter

A négy mérkőzés óta veretlen Tatabányai Vasas hazai pályán a Nagyigmánd ellen folytathatják remek szériájukat. Hazai siker esetén ellenfelüket be is érhetik pontszámban a tabellán. Országos egyesnek mutatkozik a Csolnok-Gyermely találkozó, bár a vendégek legutóbb nagyon megnehezítették a pár hete még az aranyéremre is esélyes Dunaszentmiklós dolgát. A rettenetes formában lévő, idén mindössze egyetlen pontot szerző Zsámbék II. a papíron erősebb, a tabellán negyedik helyezett tardosiakat látja vendégül. Egy hazai pontszerzés igazi "totógyilkos" kimenetel lenne.

Területi II. osztály, 21. forduló

Vasárnap, 16 óra