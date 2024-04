Osztályozón juthat fel az első osztályba a TRSE

A TRSE ezzel a második helyen végzett a bajnokságban, ami azt jelenti, hogy az NB1 utolsó helyezettje ellen osztályozó vár majd rájuk, hogy kiharcolják a feljutást az első osztályba. A mérkőzés után a hazaiak játékosa, Csutorás Bernadett és Szabados István vezetőedző értékelte a látottakat a csapat honlapján.

Csutorás Bernadett: – Örülök és szomorú is vagyok, mert megint kevésen múlott, hogy ez az érem ne ezüst, hanem arany legyen. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert tényleg igazi csapatként hoztuk össze és ezért nagyon boldog vagyok. Volt bőven hullámvölgyünk ebben a szezonban és sérülésekből is jutott, de szerintem jól helyt álltunk és a fiatalok is megtalálták a helyüket a csapatban és tudták pótolni a hiányozókat. Büszke vagyok mindenkire és bízom benne, hogy az osztályozó mérkőzéseken a maximumot tudjuk majd nyújtani.

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a TRSE mérkőzésére

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Szabados István, vezetőedző: – Hullámvasút volt ez a mai nap. Hetek óta tudtuk, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk, így délután már figyeltük a Jászberény – Kecskemét találkozót. Az is egy hullámvasút volt, a döntő szettben tudott nyerni a Kecskemét, akiknek gratulálunk a bajnoki címhez. Tudtuk, hogy így a mi nyakunkba az ezüstérem kerülhet. Ennek ellenére vagy ezzel együtt mindent megtettek a lányok a győzelemért, hiszen szerettünk volna szépen búcsúzni a rájátszástól. Az osztályozón az NBI utolsó helyezettjével fogunk játszani először május 18-án.