A hétvégén rendezték a labdarúgó megyei harmadosztály északi- és déli divízióinak 18. fordulóját. A táblázatot elnézve, születtek érdekes, első ránézésre meglepően nagy különbséget kiváltó végeredmények, ha pedig a címet vizsgáljuk, valóban gólzápor volt tapasztalható. Az északi divízió mérkőzései közül kettő összecsapáson is képesek voltak minimum tízszer betalálni a kapuba: a Pilismarót 11 gólt rúgott a Bajót ellen, a TABAK pedig pontosan tízszer verte át Vértestolna védőjátékosait és kapusát. Ezen divízió gólkirálya Eichenvalder Kevin és Eischenvalder Róbert. Kevin ebben a fordulóban nem, csapattársa, Róbert viszont egyes egyedül hétszer is képes volt a hálóba küldeni a bőrt. A TABAK esetében tökéletesen működött a kémia, ugyanis Boldizsár Gyula, Horváth Gergő, Kara Krisztián és Felföldi Béla is kétszer értékesített meccsük alatt. A Vértestolna esélyei hamar elszálltak, ám Zettisch Bence megvédte csapatuk becsületét, a 27 éves labdarúgó szintén kettő gólt szerzett.

A többi meccsen (ha nem is ekkora fölénnyel) szintén láthattunk megkérdőjelezhetetlen diadalokat. A Szomód - Oroszlány meccset 7-3-as eredménnyel zárták, a tabellavezető Naszály ezzel szemben 5-2-es végkimenetellel fejezte be a 90 percet az Annavölggyel szemben. A Süttő - Héreg „átlagosabb” gólszámot produkált, utóbbiak 2 góllal tudtak jobb teljesítményt nyújtani ellenfelük ellen.

Területi III.: Naszály (zöld-fehér)-Annavölgy

A hétvégén a gólzápor határozta meg a főbb meccseket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Dunaalmás nagy győzelemmel növelte előnyét a bajnokságban

A déliek háza táján a Dunaalmás hozta a kötelező három pontot, nagy erődemonstrációt szolgáltatva szurkolóinak. Noha az első gólt a Bakonyszombathely szerezte meg (azon belül Nyári Zoltán), a meccs későbbi fázisában nem tudtak mit tenni dél legjobbja ellen, a 9-2-es végeredmény igen nagynak tekinthető. Végh Bence egy mesternégyest tett le az asztalra, Doma Márton, Bernáth György Ferenc kettőt, Szelőczey József egy találatot tudhatott magáénak. A hét további küzdelmei alatt a banaiak lenullázták a Kocs csapatát, nagyon hatékonyan működött mind a támadó-, mind a védőosztaguk, a 8-0-ás eredmény ezt az állítást alátámasztja. A forduló előtt pontegyenlőséggel osztozott a Banai KSK és a Csémi SE a táblázatban, a Csém azonban kikapott a Szákszend focistáitól (1-2), aminek következtében zéró pontot sikerült összekaparniuk. A nap végére a Bana lépett előrébb a két klub közül. Az Ete és a Császár között megrendezett meccs császári előnyt hozott, így a győztesek behozták a lemaradásukat velük szemben. Vasárnap utolsó, még nem említett megpróbáltatása alkalmán a hátrébb ülésező Rédei KSE képes volt felülkerekedni a Bokod ellen. Végeredménye: 3-1.

Eurotrade Solar Területi III. osztály, észak, 18. forduló

Bajót Szikra SE - Pilismarót SC 3-11 (2-6)

Nyergesújfalu, vezette: Bankó I. (Bódi B., Gyuricza P.)

Bajót: Dum - Francisco, Vicente, Chissola, Rácz, Muzslai, Miguel, Buja, André, Imbinga, Figueira

Pilismarót: Kabai - Kovács, Laskai, Pintér, Eichenvalder K. (Kneiszel 46.), Országh, Eichenvalder R., Vogel, Pál, Timándi (Nyári 55.), Meszes Gy. (Meszes M. 60.)

Gólszerzők: Chissola (16; 25.), Rácz (47.), Miguel (ÖG, 22.), illetve Eichenvalder R. (1; 15; 30; 60; 63; 64; 86), Országh (40; 44,), Kovács (81.)

Vértestolnai TE - TABAK 2-10 (0-6)

Vértestolna, vezette: Berecz L. (Tóbiás L., Tar P.)

Vértestolna: Juhász - Ruckenbrót (Kindler 55.), Piff, Steiner, Zettisch, Iványi, Buzási, Erdős, Pszota, Goldschmidt, Scheib

TABAK: Farkas (Gárdonyi 46.) - Felföldi B., Pásztor, Zima, Török, Felföldi, Kara (Pápai 82.), Körösi (Soláry 83.), Boldizsár (Kun 63.), Felföldi Á. (Szabó 68.), Horváth.

Gólszerzők: Zettisch (52, 90), illetve Boldizsár (5; 42.), Horváth (15; 57.), Felföldi Á. (30.), Felföldi B. (33, 87.), Kara (44; 80.), Szabó (90.)

BAR-NUL Szomódi SE - Oroszlányi SZE 7-3 (1-1)

Szomód, vezette: Csákány I. (Szenkovics Sz.)

Szomód: Alapi - Tóth (Lengyel 78.), Szőnyi (Sáhó 68.), Bóka, Homojovszki (Stern 85.), Holecz, Takács (Dományi 78.), Bogdán, Gulyás, Nagy, Clerc (Andai 68.)

Oroszlány: Kristyák - Frigur (Molnár 63.), Karasz, Török, Járóka, Pöck, Sárosi, Rácz (Mata 63.), Szabó, Varga, Sztankó.

Gólszerzők: Homojovszki (44.), Nagy (52.), Holecz (63., 80.), Andai (75., 77.), Bogdán (91.), illetve Frigur (27.), Szabó (76., 83.)

Naszály SE - Annavölgyi Bányász SE 5-2 (2-0)

Naszály, vezette: Janovics I. (Szalai B.)

Naszály: Véber K. - Jószai, Véber P. (Mészáros 57.), Ecsedi (Babai B. 63.), Babai A., Németh, Nagy (Bucsek 68.), Nagy (Szirony 46.), Kóródi B., Seres (Kóródi N. 68.), Lakatos (Rőczei 68.)

Annavölgy: Kuczmog (Hegedűs 70.) - Genszki, Kosznovszki, Varga, Végh, Farkas, Somogyi, Bauer, Ferenczy, Sándor (Tóth 60.), Ferenczi (Kiss 47.)

Gólszerzők: Lakatos (33., 38., 56.), Ecsedi (60.), Rőczei (76.), illetve Tóth (81.), Bauer (88.)

Süttői SC - Héreg FC 0-2 (0-2)

Süttő, vezette: Tamási D. (Daróczi Z., Mosolygó M.)

Süttő: Styecz - Tárai (Galambos 46.), Viszolai, Horváth (Hajdu 75.), Tóth P., Kuthy (Bácskai 69.), Végh (Petrányi 51.), Tóth K., Szabó, Takács, Pató (Jánoska 51.)

Héreg: Arnóczky - Kovács G., Novák, Darók-Székelyhidy, Kovács K. (Herr 87.), Szíjártó, Herceg, Nemes, Erl, Herendi.

Gólszerzők: Nemes (30.), Herceg (44.)

Eurotrade Solar Területi III. osztály, dél, 18. forduló

D.M.A.C Dunaalmás - Bakonyszombathely SE 9-2 (4-1)

Dunaalmás, vezette: Somogyi L.

Dunaalmás: Erdősi - Sáling K. (Kovács 58.), Gerencser, Sáling G., Kozenkow (Járfás 46.), Doma (Szelőczey 54.), Végh, Szuri (Rubin 71.), Bernáth, Mezei, Mészáros G. (Mészáros P. 46.)

Bakonyszombathely: Dróth - Kodai, Nebeha M., Árki, Nyári Z., Nyári A., Borszuk, Nebehaj T., Pásztor, Takács, Tóth.

Gólszerzők: Doma (12., 15.,), Bernáth (39., 41.,), Végh (53., 58., 80., 90.), Szelőczey (79.), illetve Nyári Z. (10.), Árki (83.)

Banai KSK - Kocs KSE 8-0 (2-0)

Bana, vezette: Horváth I (Dávid R., Kollár G.)

Bana: Molnár - Póner, Brulich, Nyári, Szarvas P, Varga, Berecki, Szarvas E. (Békási 58.) Rózsahegyi, Ress, Varga (Dobai 73.)

Kocs: Pénzes - Veres, Hörömpöli (Tóth 63.), Ábrahám, Hatvan (Tóth 46.), Karsai, Gombik, Kovács, Jeremiás (Kvittung G. 74.), Eszlári (Bede 68.), Kvittung T. (Schrail 50.)

Gólszerzők: Varga (25., 45., 48., 56.), Nyári (60.), Békási (68.), Dobai (80.), Póner (87.)

Csémi SE - Szákszendi SE 1-2 (1-1)

Csém, vezette: Szajkó Á. (Szűr B.)

Csém: Billig - Balázs A., Körmendi, Torday, Gerencsér, Szabó, Kollár, Horváth, Bagi (Farkas 49.), Balázs K., Soós

Szákszend: Teberi - Márton, Kovács, Szécsi, Szabó, Kocsis (Müller 90.), Farkas, Kovács, Petrás, Kiss (Habos 68.)

Gólszerzők: Kovács (ÖG, 26.), Petrás (42.), Marton (46.)

Császári SE - Etei SE 1-0 (0-0)

Cászár, vezette: Lovas G. (Bokor B., Holczhacker A.)

Császár: Molnár - Cseh (Horváth 12.), Hideg R., Kalucza, Kiss (Hideg Zs. 55.), Demeter (Vincze 69.), Rendes, Orban, Zvér (Pinzariu 89.), Nagy, Szekeres.

Ete: Fülöp - Vági, Takács B., Szeles, Gyüszi (Tóth 73.), Szabó P., Lami (Baráth 58.), Szíjj (Stamler 67.), Szabó M., Szimler, Takács K.

Gólszerzők: Hideg (86.)

Rédei KSE - Bokod FCE 3-1 (1-1)

Réde, vezette: Szabó G. (Lakatos Z.)

Réde: Egri - Balogh, Sáhó (Czigány 83.), Renner, Major, Horváth M., Piokker, Horváth Z., Buda (Vankovics 78.), Takács B. (Takács D. 78.)

Bokod: Antal (Tkalcsits 72.) - Steili (Kuris 65.), Bognár, Lázár, Gruber (Cser 65.), Magyarcsik, Krotki (Erdős 46.), Kisvári, Molnár N., Molnár Cs., Antal

Gólszerzők: Renner (6.), Sáhó (65.), Varga (72.), illetve Kisvári (40.)