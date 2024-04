Hosszú közös történelme van a Komárom-Esztergom vármegyei bányászegyütteseknek: immáron ötvenhatodik alkalommal csapott össze egymással Dorog és Tatabánya labdarúgócsapata. Egy nagyon kicsivel álltak jobban a mérkőzés előtt a dorogiak: a piros-feketék húsz, míg a tatabányaiak tizennyolc győzelmet tudtak felmutatni eddig az egymás elleni találkozóik során.

Rengetegen érkeztek Dorogra Tatabányáról a bányászrangadóra

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Ahogyan az várható volt, remek hangulatban érkezett el a vasárnap a két csapat találkozójára. Rengeteg szurkoló kísérte el a vendég bányászokat, akik a mérkőzés elején kék és fehér füstbombáikkal adták meg az alaphangot a várt mérkőzésre. A vendégszektortól nem is olyan messzire foglalták el helyüket a dorogi fanatikusok, akik szintén szép létszámmal érkeztek. Nagy hangpárbajra volt kilátás. A Tatabányának fontosabb volt ez a mérkőzés, már ha lehet ilyet mondani egy megyei derbi kapcsán. Azonban a tabella állása indokolja ezt: Gyürki Gergelyék továbbra is az egyik legnagyobb esélyesei az aranyérem megszerzésének, sőt, ez a mérkőzés kezdetére hatványozottan is igazzá vált, legfőbb riválisuk, a Veszprém ugyanis csak egy pontot szerzett délelőtti mérkőzésén a Gyirmót második csapatának otthonában.

A küzdelem dominált a bányászok meccsén

Az összecsapás nem vonul be minden idők leglátványosabb mérkőzései közé, az egészen biztos. A csapatok becsülettel gyűrték egymást, de jól láthatóan érződött a játékosokon a rangadó terhe. Igazán komoly lehetőség nem alakult ki egyik kapu előtt sem. Amikor már a szünetre készülődött mindenki, a semmiből megszerezte a vezetést a Tatabánya: egy véleményes szerelés után Szegleti húzott el a bal oldalon, majd beadását Kocsi fejelte az alsó sarokba. A második félidőben a Dorog jobban ment előre, helyzete is volt, de nem sikerült egalizálniuk, ezzel az idei negyedik hazai meccsükön sem tudtak betalálni az ellenfél hálójába.