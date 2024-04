A Bicske és a Dorog után újabb kemény ellenfél ellen kellett megküzdenie a Tatabánya csapatának, tekintve, hogy a fővárosiak is harcban voltak még az aranyéremért. Nem mondhatjuk, hogy gólgazdag találkozó volt, de a hazaiaknak az egy szerzett gól is bőven elég volt ahhoz, hogy bezsebeljék a pontokat. Tekintve, hogy a Veszprém kikapott a Bicske csapatától, a Bányász már hat pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Sok van még hátra, de innentől kezdve tényleg már csak a saját kezükben van a sorsuk.

Újabb nagyszerű győzelemnek örülhettek a Bányász szurkolói

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Boldogan értékel a Bányász mestere

Gyürki Gergely: — Több okunk is volt rá, hogy megnyerjük ezt a mai meccset. Először is, szerettünk volna tisztelegni egy lokálpatrióta, Bányász-szurkoló család egyik tagjának az emléke előtt. Másodszor pedig szerettük volna megmutatni, hogy a tavalyi 3-0-s vereségünk csak egy kisiklás volt, nem utolsó sorban pedig hajtunk az álmaink beteljesítéséért, szerettük volna növelni az előnyünket a tabella élén. A szurkolók és a nézők ma egy igazi, tradicionális Bányász-csapatot láthatott a pályán: küzdöttünk, mentünk előre, fantasztikus mentalitással futballoztunk. Nekünk voltak olyan helyzeteink, amik gólt érdemelnének, végül egy fantasztikus lövéssel sikerült megszerezni a győzelmet. Megtisztelő az a támogatás, amit a szurkolóinktól kapunk. érezzük a felelősségét, de plusz motivációt is ad.