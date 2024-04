Eredmények

Prantner Ákos a Diákolimpiás eredménye alapján tíz többletpontot kap majd a továbbtanulásnál, a felsőoktatási felvételi során. A sportoló megköszönte a Duna-Gerecse-Tát Sportegyesület elnökének, Csillag Csabának is a segítséget, hiszen ő biztosított számára olyan eszközt, ami révén könnyebben tarthatta a kapcsolatot az edzőjével. A kerékpárkomputernek köszönhetően pedig edzés közben is láthatta az eredményeit. A fiatal táti sportoló a Diákolimpia óta is versenyzett, április 7-én, vasárnap részt vett az Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetség versenyprogramjában szereplő Kerékvár-Békás Időfutamon. Napos időben 38 kilométer/órás átlagsebességgel teljesítette a 18 kilométeres távot. A versenyen az U19-es korosztályban harmadik lett, ezzel pontot is szerzett és közelebb került az év végi összetett eredmény alapján járó bajnoki trikóhoz.