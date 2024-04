Az egyik fél második győzelméig tartó röplabda-csatában egy-nullára a dágiak vezetnek, azaz „hazai” környezetben le is zárhatják a párharcot. Erre utalt Buzás Miklós, a Dág vezetőedzője is, aki kiemelte, hogy nagyon komolyan kell koncentrálniuk, hiszen a Pénzügyőrnek ez az utolsó esélye, ha meg akarja kaparintani a hetedik pozíciót. A dágiak fővárosi győzelme azonban kellő lendületet adhatott ahhoz, hogy a vármegyebeli gárda Esztergomban is nyerjen riválisa ellen.

A Dág röplabda-együttese készen áll a párharcra

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra