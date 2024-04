A csoport rangadójának úgy vágtak neki a csapatok, hogy a Tatabánya hat pontos előnyt épített ki a bajnokság hajrájára hétvégi riválisával (és a Bicskével) szemben. A képlet egyszerű volt: ha nem szenved vereséget a Bányász, az aranyérem kapujában találják magukat. A tét tehát óriási volt, a tavalyi bajnok Veszprém nem akarta elengedi végleg a bajnoki címet. Az első félidőben nem is találták a fogást egymáson a csapatok, egyik gárda sem mert nagyot kockáztatni. Ennek ellenére a bakonyi gárda az első félidő hajrájában megszerezte a vezetést, így a szünetben Gyürki Gergelynek ki kellett találnia a megfelelő taktikát, hogy visszajöjjenek a meccsbe.

Remek hangulatot teremtettek ismét a Bányász fanatikusai

Fotó: Horváth Gábor / Forrás: veol.hu

A Bányász híres a küzdőszelleméről

Ez sikerült is a második félidőben Árvai góljával, azonban nem tartott sokáig az ismét szép számmal érkező vendégszurkolók öröme, ugyanis pár perccel később ismét hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A Tatabánya ment előre becsülettel, igyekezett legalább egy pontot megmenteni. A hatperces ráadás negyedik percében azonban ismét a vendégek kapujában kötött ki a labda, amivel el is dőlt a három pont sorsa. Bár a kék-fehéreknek erre még volt válaszuk, több idejük már nem maradt az egyenlítésre. A rangadók rangadóját a Veszprém nyerte, ismét nyílttá téve az aranycsatát. A kardjukba azonban nem kell dőlniük a Tatabánya játékosainak, három pont előnyük így is maradt, kizárólag a saját kezükben van a sorsuk.

Gyürki Gergely: – Az első félidőt nehéz szakmailag értékelném. Visszafogottak voltunk, nem ismertem rá a csapatra. A második játékrészben már sokkal jobban hasonlítottunk önmagunkra, de van még min javítani. Ezzel a mérkőzéssel egy kicsit megnehezítettük a dolgunkat, de mindig is küzdelem és kínlódás után érjük el a megérdemelt célunkat, és ez most sem lesz másképp.