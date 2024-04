NB III-as bajnok a Tatabányai Sport Club. Április 16-án, este 20:15-kor kezdődött a a Zebegény Garvittax SE elleni futsal-összecsapás, ahol a hazai Tatabánya bebiztosította a bajnoki címét. Ezen a mérkőzésen is nagy fölénnyel tudták megverni ellenfelüket, egészen pontosan tízszer találtak be a hálóba. A Bányászok egy kiemelkedő szezont futottak, több ellenfelüket gólzáporral jutalmazták, esélyt sem hagyva bizonyos csapatoknak. A kimagasló és meggyőző teljesítményre az egész csapat, a szurkolók és a város is nagyon büszke lehet.

A Tatabánya futsal együttese mindent kihozott magából, a kemény munka a bajnoki címet eredményezte

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Következő mérkőzésükön az Újpest FC ellen lépnek pályára, az eredmény szempontjából már inkább formalitás lesz.