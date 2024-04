Az elmúlt hétvége rögbis eseményekben gazdag volt. A magyar válogatott nyolc esztergomi játékossal a keretében, hazai pályán 15-18-ra maradt alul Luxemburg ellen az Európa bajnoki csoportmérkőzésen. A találkozó előtt utánpótlástornát rendeztek, ahol az Esztergom U12-es és U14-es alakulata is az első helyen végzett.

Nem tudták megállítani a Kosokat az Apródok

Fotó: Esztergomi Vitézek

Budapesten jártak az Apródok

A felnőtt másodosztályú bajnokságban a Budapesti Kosok csapatához látogatottak az Apródok. Két nagy veterán tért vissza a csapatba több mint tíz év után Novák és Pfeiffer személyében. A mérkőzés elején a hazaiakat meglepte a főleg fiatal játékosokkal felálló Apródok szívóssága, a vezetést így is sikerült megszerezniük, és stabil játékkal végig uralták az első játékrészt. A térfélcserét követően is a hazaiak akarata érvényesült, egyre inkább kimerültek az esztergomiak. A pontatlanságokat célokkal büntette a bajnoki versengés éllovasa, akik végig vezetve megnyerték a találkozót. Az Apródok jelenleg 15 ponttal az 5. helyen állnak a tabellán. Szintén a mögöttünk hagyott hétvégén, egészen pontosan vasárnap rendezték meg a női bajnokság 7. tornáját Budapesten, ahol a Vitéz lányok előbb az Exiles együttesével szemben 44-0-s győzelmet arattak, majd a Fehérvár csapatát fektették magabiztosan két vállra (12-47). A torna döntőjében a Medvék csapata ellen 33-19-re kikaptak, de hét forduló után összetettben továbbra is első helyen áll Esztergom női rögbicsapata.

A következő hétvégén már mindkét osztályban pályára lépnek az esztergomiak. Szombaton a bajnokságot vezető Vitézek kisebb szünet után ismét pályára lépnek, ők az Exiles csapatát fogadja. Vasárnap pedig az Apródok Székesfehérvárra utaznak, ahol feledtethetik a Kosokkal szembeni vereséget.