Az idei év legidősebb vállalkozója egy 84 éves túrázó volt az 50 kilométeres távon, amit 11 óra 30 perc alatt teljesítette, ez fél órával belül van a szintidőn. A legfiatalabb induló pedig egy 11 éves kislány volt, aki szüleivel hódította meg a Gerecsét.

A Gerecse 50 túra létrehozója köszönetet mondott azoknak is, akik társadalmi munkában vállalták, hogy segítenek a sikeres lebonyolításban. Többek között az Árpád Gimnázium diákjai is ott voltak az ellenőrző pontokon az egész túra alatt, miután napokkal az esemény előtt az akadályok elhárításában is segédkeztek.