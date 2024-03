Néhány nap leforgása alatt másodszor találkozik egymással a két csapat. Ennek az az oka, hogy a hétközi mérkőzést még a harmadik játéknapról halasztották el. A fiatal tatabányai együttes a hétvégén remek teljesítményt nyújtva legyőzte a Tisza-parti alakulatot a Buborékban, ám most idegenben kellene valami hasonló bravúrt végrehajtania.

Egyszer már sikerült a szeged ellen a győzelem

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

- Nehéz összecsapás vár ránk – emelte ki Zantleitner Krisztina, a tatabányaiak vezetőedzője. – Bizonyára most jobban felkészülnek ránk, mint ez előző találkozó előtt. Minden esetre igyekszünk megnehezíteni a hazaiak feladatát. Az óriási dolog lenne, ha Szegedről is ponttal, pontokkal térhetnénk haza. De a meccs elsőszámú esélyese a házigazda alakulat.

Vízilabda OB I., női, 3. forduló

Szegedi VE – Tatabánya Women Water Polo

Tiszavirág uszoda, Szeged, szerda: 20 óra. Vezeti Berki A. és ifj. Kádár J.

A férfiak vízilabdázók is vízbe ugranak szerdán

Azzal, hogy a vízművesek legyűrték a listavezető szombathelyi együttes, a VIWA OSC ugrott a tabella élére. Úgy tűnik a Tatabánya „királycsinálóvá” lephet elő ebben a szezonban. Ám Gebauer Lajos, a TVSE szakvezetője óva intett attól, hogy valaki is azt gondolja csapatából, hogy most már a bab is hús. A vendég fővárosi együttes masszív, rutinos, fizikailag felkészült együttes, teletűzdelve volt élvonalbeli pólósokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy a budapestiek még idegen medencében is esélyesebbek a vendéglátóknál. A Tatabánya gárdája egyébként nélkülözni kénytelen egyik gólerős vízilabdását, Niklász Ádámot.