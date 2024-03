A szezonzáró meglehetősen szenvedősre sikeredett, mivel a házigazdáknál többen is mélyen tudásuk alatt teljesítettek. A TSC azonban a legfontosabb célt, a két bajnoki pont begyűjtését így is elérte, pedig két alkalommal is menet közben kellett cserélniük a házigazdáknak. Azaz végül hat versenyző helyett nyolccal vívták ki első tavaszi győzelmét.

A Tatabányai SC női tekecsapata remekelt a rákoshegyiek ellen

Forrás: TSC

A pontgyűjtés Csorba Csilla kezdte, aki 525 bábut dobott le. Párja végül kettő is akadt, mivel Tordáné Rasch Hajnalkát ötven gurítás után Koródi Anita váltotta a pályán. De ők együtt is csak 444 fáig jutottak. Hasonló történt Kovács Alexandrával is, aki hatvan dobás után Lázár Brigitta váltott. Az ő produkciójuk sem volt valami fényes, 470 fa. Ebben sorban, Frank Klaudia 528 fát ütve ismét pontot szerzett a hazaiaknak. Végül Bukoveczné Soltész Katalin 580 fás teljesítménye döntőnek bizonyul, különösen, hogy Balla Ildikó (535 fa) is hozzátett még egy csapatpontot a TSC addigi eredményéhez.

Az ifjúságiak is győzelemmel zárták az idényt. Karácsony Dolli 485 fát „felborítva” szerzett pontot, míg Lázár Brigitta 507 fát ütött