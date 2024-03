A közelmúltban rendezte meg az Esztergom-Kertvárosban található lőterén az Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub az idei első S.A.S. I. osztályú szituációs minősítő versenyét, melyen mintegy negyven sportoló próbált szerencsét. Kobezda Andrea, a klub egyik versenyzője lapunknak elmondta, hogy az összes pálya „ismeretlenes” volt, ami azt jelenti, hogy a versenyző nem láthatta a pályát előre. Sípszó után kellett a résztvevőknek felderíteniük a pályát, illetve megfelelően kellett használniuk a fedezékeket, valamint meg kellett találniuk a lőhető célokat. Utóbbiak a szabályok értelmében lehetnek papírból vagy fémből is.

A sportlövők nem ismerték előre, hogy milyen szituációk várnak rájuk a pályákon.

Forrás: Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub

A szabályrendszer szerint megvan, hogy melyik célba mennyi találatnak kell lennie, illetve hogy a fémnek feküdnie vagy kongania kell. Ez időre megy, ha úgy gondolja a lövő, hogy befejezte a pályát, akkor jelzi a bírónak, aki megállítja az órát. A lövő eredményét az idő, és a találatok adják, illetve a hibák is befolyásolják. A versenyen a rosszul használt fedezék is hibapontnak számít, a lövő eredményéhez végül a hibák és a hibás találatok is hozzáadódnak. Az győz, aki a legrövidebb idő teljesíti a szituációs pályákat.

Taroltak a rendező klub sportlövői

A beszámoló szerint az Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub versenyzői remekeltek, hiszen a Kiskaliberű puska divízióban Kobezda Andrea, míg a Nagykaliberű pisztoly optika kategóriában Varga Zsolt végzett első helyen. A Nagykaliberű puska divízióban Kobezda Andrea harmadik helyezést ért el.

Kobezda Andrea és Hegyesi Gergely, a rendező klub versenyzői

Forrás: Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub

A rendező egyesület a Nagykaliberű pisztoly divízióban mindhárom dobogós helyet megszerezte: a győztes Kobezda Andrea lett, második helyezést ért el Varga J. Zsolt, Hegyesi Gergely pedig bronzérmes lett.

A klub a közösségi oldalán közzétett beszámolóban mondott köszönetet a Bel SE nevű egyesület segítségéért, illetve a bírók (Belme Attila, Racsits Zoltán, Racsits Bence, dr. Kovács János és Hock Csaba) munkájáért.