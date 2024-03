A vármegyei másodosztály szurkolóinak a figyelme a Mocsa-Dunaszentmiklós rangadóra irányult, rögtön a forduló szombati nyitómérkőzésén. A tét a hazaiaknak nem kisebb volt, mint nagyot ugrani az aranyérem felé. A Mocsa eddig veretlenül, egyetlen döntetlen mellett az összes mérkőzését megnyerve száguldott a bajnoki cím felé, de a vendégek nem feltartott kézzel érkeztek.

A Baj-Tokod meccsen nagy izgalmak után tudott győzni a hazai (kékben) csapat

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A vártnál kevesebb izgalom volt a rangadón

Már csak azért sem, mert abban a tudatban léptek pályára, hogy esetleges győzelmükkel egy győzelemnyire kerülhetnek az első helyhez. Ennek szellemében is léptek pályára, a mérkőzés elején meg is szerezték a vezetést, amit a félidő hajrájában megtoldottak még egy találattal. A hazai szurkolók eddig nem voltak ehhez hozzászokva, várhatták a fordítást a kedvenceiktől. Úgy tűnik, hogy a teher összenyomta a hazaiakat, hiszen szépítés helyett ismét a szentmiklósiak találtak be, nagyon közel kerülve a bravúros győzelemhez. Bár a Mocsa még tudott szépíteni, közelebb már nem tudtak kerülni a vendégekhez. A dunaszentmiklósi győzelem azt jelenti, hogy még teljesen nyílt a harc a bajnoki címért.

A megye kettő többi mérkőzése is izgalmasan alakult: a Környe három gólos előnyét majdnem leadta Gyermelyen, de végül győzni tudtak. A Tatabányai Vasas nagyon hosszú negatív sorozatot szakított meg, október 1. óta most először tudtak pontot szerezni, ráadásul mindezt egy fölényes győzelemnek köszönhetően.

Területi II. osztály, 17. forduló

Mocsa KSE - Dunaszentmiklósi SE 1-3 (0-2)

Mocsa, Vezette: Áy J. (Faragó Gy., Baranyai L.)

Mocsa KSE: Pálvölgyi - Korán, Rácz, Szalai, Csizmadia (Jordán 76.), Kántor, Kerekes (Prógli 85.), Czifra, Mesterházi (Fehér 46.), Bán, Bilkó. Játékos-edző: Csizmadia Rajmund

Dunaszentmiklósi SE: Nyári - Schmidt M. (Ströcker 86.), Dácher (Takács G. 46.), Purgel (Takács K. 90.), Schmidt N., Schimidt D., Szili, Kovács, Tóth, Soós, Boros. Technikai vezető: Németh Tamás János

Gólszerzők: Kerekes (67.) ill. Soós (7., 44.), Tóth (65.)

Gyermely - Környe SE 2-3 (0-1)

Gyermely, Vezette: Papp M. (Jankovics Á.)

Gyermely: Grosz- Kiss, Tóth Lenvente, Tóth D. (Soós M. 86.), Genszki (Hullár 59.), Lévai (Tóth Lóránt 77.), Várdadi, Pap-Kolbert, Stréhli, Soós B. (Kovács 46.) Vezetőedző: Sulyok Attila

Környe SE: Ténai - Neszlinger, Jónás, Zelenai (Tóth 65.), Stefán, Szerencse, Veres (Katona 70.), Hajas (Kerék 46.), Nádudvari, Hardi (Jónás 81.), Mig. Vezetőedző: Gulyás Tamás

Gólszerzők: Váradi (85.), Stréhli (77.) ill. Mig (32., 54.), Nádudvari (57.)

Csolnoki SZSE - Nagyigmándi KSK 2-2 (1-2)

Csolnok, Vezette: Mihályi M., Kis B.

Csolnoki SZSE: Nehehaj - Janosek, Berkeszi, Binder (Kalster 79.), Putnok (Táborszki 56.), Gause, Seregi (Nagy 56.), Kovács (Rendes 68.), Jantos (Barlangi 46.), Papp, Pázmádni. Vezetőedző: Párkányi Norbert

Nagyigmándi KSK: Porcelán - Németh B., Turi, Hamza, Szalai, Gyökeres, Buzás, Varga, Müller, Freidel (Németh M. 90.), Fekete (Torma 70.) Technikai vezető: Gucsi Tamás

Gólszerzők: Berkeszi (39.), Rendes (82.) ill. Fekete (2.), Németh B. (42.)

Bakonysárkányi SE - Tardosi FC - TAC 2-2 (1-1)

Bakonysárkány, Vezette: Derecskei B. (Huszka D.)

Bakonysárkányi SE: Hartl - Merkl M., Ritter(Nagy L. 54.), Merkl B. (Somogyi 58.), Lakatos, Nagy J. (Pirsil 46.), Kokas, Wolf, Manner, Büki (Zsebő 85.), Koncz (Ratatics 64.)

Technikai vezető: Kovács Sándor

Tardosi FC: Kaincz - Visnyovszki(Jakabovics 35.), Molnár, somogyvári, Tebele (Takács 63.), Szileszki, Lázár, Szöllősi, Suhai, Schaffer, Gesztersi (Fekete 85.) Technikai vezető: Árendás József

Gólszerzők: Büki (14., 75.) ill. Suhai (29.), Jakabovics (88.)

Baj KSE - Tokod SE 3-2 (1-1)

Baj, Vezette: Somogyi L. (Urbán Á.)

Baj KSE: Jurassa - Kutak (Antal 63.), Pálinkás, Bárányos, Izing, Kovács, Csapucha (Somogyi 63.), Varga, Hocza, Németh, Sebestyén (Nédolszky 88.) Technikai vezető: Németh Beáta

Tokod SE: Steinhöfer - Szántó (Varga 46.), Cauxeiro, Orosz, Bartos, Varga, Németh B., Tóth, Juhász (Ghete 70.), Németh I., Varga

Technikai Vezető: Merész Dávid

Gólszerzők: Izing (30.), Sebestény (62.), Somogyi (79.) ill. Németh B. (31.), Németh I. (52.)

Piliscsévi SE - Ácsi Kinizsi SC 1-3 (1-3)

Piliscsév, Vezette: Perge V.(Mészáros G., Marks B.)

Piliscsévi SE: Mesterházi - Koller, Szutor, Kovács, Pap, Valek (Nánási 73.), Belovai, Balogh, Szőke, Morecz, Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert

Ácsi Kinizsi SC: Halasi - Bokréta, Kohár, Ponty, Nagy, Szőnyi, Bakura, Németh, Satu, Kovács, Szabó (Paulovics 75.)

Gólszerzők: Koller (5.) ill. Németh (9., 14.), Ponty (27.)

Tatabányai Vasas - Zsámbéki Sport Klub II. 5-0 (2-0)

Tatabánya, vezette: Mihályi G. (Bokor B.)

Tatabányai Vasas: Szondy (Kővári 46.)- Bokányi (Szabó 46.), Hegedűs, Turza, Hatos, Hérics (Szabó 46.), Banicz, Tóth (Nyári 76.), Lakatos, Győrfi (Kovács 71.),Vajdai. Vezetőedző: Saláta Gábor

Zsámbéki Sport Klub II.: Sándor - Krausz, Kovács, Dávid, Katona, Fekete, Peinlich (Oláh 60.), Fabók, Szabó, Vasuta, Baksa. Asziszensedző: Bors Attila