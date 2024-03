Hernádi Ádám polgármester jelentkezett izgalmas videóval és egyben bejelentéssel is közösségi oldalán, méghozzá nem is akárkivel, Szujó Zoltánnal. 22 év után évadnyitó versennyel tér vissza Esztergomba az Országos Rally Bajnokság. Ahogy a városvezető a posztjában fogalmaz, március 23-án és 24-én a rally másod- és harmadosztály autóit is megcsodálhatják a kilátogatók az ünnepélyes rajt- és célceremónián a Széchenyi téren.

A rally visszatér a városba, méghozzá az Országos Rally Bajnokság nyitányával

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Az országos bajnokság nyitányával jön a rally Esztergomban

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, Szujó Zoltán a kisvideó felvezetőjében elmondta, hogy Esztergom és a rally már hosszú évtizedek óta összefonódik. Majd Hernádi Ádámot kérdezte személyes kötődéséről az autósporthoz. A polgármester elmondta, hogy kisfiú volt még, amikor rendszeresen kijártak az esztergomi rally versenyekre. Tavaly pedig újraindították ezt a szép történelemmel rendelkező történetet. Hozzátette:

Sikerült is behajtogatni magam egy 206-osba. Nem volt túl kényelmes a pozíció

– jegyezte meg vidáman Hernádi Ádám, majd hozzátette, hogy a következő pénteken nagy dolgok fognak történni Magyarország első városában. A rally szerelmesei újra élvezhetik a benzingőzt és a hanghatásokkal járó versenyt.

Szujó Zoltán elmondta, hogy március 23-án rendezik az Esztergom-Nyerges rallyt. Itt kezdődik az Országos Rally Bajnokság. Itt lesz a teljes másodosztály, harmadosztály és még a historic is.