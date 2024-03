Nem kezdte jól a tavaszi szezont a Dorogi FC az NBIII Észak-Nyugati csoportjában, a csapat mestere szerint is a szezon egyik legrosszabb produkcióját hozták össze. Azon a mérkőzésen ráadásul megkapta szezonbeli ötödik sárga lapját Tóth László, a dorogiak házi gólkirálya, így nélküle indultak harcba a Puskás Akadémia második csapatának otthonában.

Vígh Ádám vezérletével győzött a Dorogi FC

Forrás: Facebook/Dorogi FC

Bekő Balázs vezetőedző egy hete azt mondta, javítani akarnak a következő fordulóban. Nos, ez sikerült, ugyanis a Dorogi FC remek játékkal tudott győzni Felcsúton, ráadásul volt egy játékos, aki a helyébe tudott lépni a hiányzó Tóth Lászlónak. Vígh Ádám már a téli felkészülés során is gólokat szerzett az edzőmérkőzéseken, most azonban nagyon tágra nyitotta azt a bizonyos gólzsákot. A 66. percben ugyanis már 3-0-ra vezettek a dorogiak a klasszikus mesterhármast szerző Vígh vezérletével. A mérkőzés hajrájában ugyan még tudott szépíteni a hazai gárda, de közelebb már nem tudtak kerülni a dorogiakhoz, ezzel vármegyénk együttese nagyon fontos győzelmet aratott.

Más arcát mutatta a Dorogi FC

A találkozó után természetesen már pozitívabban értékelt Bekő Balázs a csapat Facebook-oldalán: — Gratulálok mindenkinek, ez a mai igazi csapatmunka volt. A játékosok tiszta fejjel, nagy akarattal küzdöttek, mindenki kisegítette a másikat, mindenki maximálisan odatette magát, elöl pedig Vígh Ádám parádésan teljesített. Teljesen más mérkőzés volt ez, mint az egy héttel ezelőtti, most még többen hiányoztak, de akik a helyükre léptek, maximálisan megoldották a feladataikat. Sok fiatal is szerepet kapott, örülök, hogy ilyen jól teljesítettek. Hozzá kell tennem, hogy itt Felcsúton olyan minőségű pálya várt minket, amelyen öröm volt játszani, a mi “sokpasszos” játékunknak feküdt ez a játéktér. Köszönjük, hogy ennyien elkísértek minket Dorogról és szurkoltak nekünk. Jövő héten szeretnénk ezt a játékot hazai pályán is megismételni.

NBIII. Észak-Nyugati csoport, 19. forduló

Puskás Akadémia II - Dorogi FC 1-3 (1-1)