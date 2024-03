Az MVM-OSE Lions a legutóbbi Kometa Kaposvári KK elleni győzelmével egy lépéssel közelebb került a rájátszáshoz. Ezzel a győzelemmel az OSE megérezhette a győzelem ízét és így tovább menetelhet. A következő akadály a rájátszáshoz vezető úton a Paksi Atomerőmű SE lesz.

Az OSE-nak még van esélye bejutni a rájátszásba

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A paksiak a legutóbbi öt mérkőzésükből négyet is elveszítettek, miután kikaptak idegenben a DEAC, az Arconic-Alba Fehérvár és az SZTE-Szedeák vendégeként is, valamint hazai környezetben szenvedtek vereséget a Budapesti Honvéd SE ellen.

Váradi Kornél vezetőedző:

– Kaposvári győzelmünkkel még él a remény, hogy bejussunk a rájátszásba, és harcolni fogunk azért, hogy ez sikerüljön is! Csapatként, agresszívan és fegyelmezetten kell kosárlabdáznunk támadásban és védekezésben egyaránt. Szurkolóink Kaposváron is fantasztikusak voltak, most is nagy szükségünk lesz a biztatásukra!