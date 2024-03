A kerethez visszatért Mikler Roland csapatkapitány, aki a kontinensviadalt éppen a mostani torna miatt hagyta ki. Bár az Eb-t nehéz volt otthonról átélnie, elmondása szerint jó döntést hozott, ugyanis jelenleg jó formában érzi magát. Mikler visszatérése mindenképpen nagy erősítés, annak ellenére, hogy Németországban remekül sikerült a pótlása, többek között a tatabányai Bartucz Lászlónak is köszönhetően. Bartucz szintén beszélt oldalunknak a várakozásairól, többek között elmondta azt is, bár kívülről nyugodtnak tűnhet, egy egészséges meccsdrukk már benne is dolgozik.

Szenvedtünk már vereséget az olimpiai selejtező első ellenfelétől

Kezdésnek a selejtező csoport látszólag legkönnyebb ellenfelével, Tunéziával kezdünk, ahol a mieink kikövezhetik az utat Párizs felé. Lebecsülni azonban korántsem szabad az afrikai válogatottat, főleg, hogy ezen a szinten egyre kisebbek a csapatok közötti különbségek. A selejtező előtti napokban a szerződését 2028-ig meghosszabbító Chema Rodriguez szövetségi kapitány is kiemelte, az első találkozó egy tornán mindig veszélyes és egyben sorsdöntő is lehet. Ancsin Gábor szintén veszélyes ellenfélnek tartja Tunéziát, hiszen nem a megszokott európai kézilabdát játsszák, ezért különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az ellenük való felkészülésbe.